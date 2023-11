El mal momento que atraviesa Juancho Hernangómez antes de enfrentarse al Barça

Tras su fichaje frustrado el pasado verano, el hermano de 'Willy' se enfrenta al conjunto azulgrana El equipo griego ha arrancado con dudas en Euroliga y ha perdido tres de los primeros cinco partidos

El FC Barcelona se prepara para disputar uno de los partidos marcados en rojo en el calendario. La visita del renovado Panathinaikos, reforzado a golpe de talonario el pasado verano, lleva añadida una serie de alicientes, como el regreso al Palau del polémico Ergin Ataman, expulsado en 2022 al grito de "Yo soy el campeón", o el duelo que disputarán los hermanos Hernangómez.

La llegada de Willy al Barça se produjo de manera rápida, presentando una importante propuesta económica al jugador, que el Real Madrid (poseedor de sus derechos en ACB) decidió no igualar. Por su parte, el posible fichaje de Juancho también apuntaba a final feliz. "La verdad es que es un sueño que siempre hemos tenido, el de jugar juntos, el de competir por títulos juntos" decía el ala-pívot en verano, cuando todavía no tenía equipo. Debía hacer referencia a defender la misma camiseta en la Selección, ya que finalmente se decantó por la propuesta de Panathinaikos.

El 'NO' de Juancho al Barça

El Barça, que el pasado verano trasladó en un tanteo inicial el interés por hacerse con sus servicios, no obtuvo respuesta por parte del jugador, de manera que no se pudo formalizar como tal una oferta. No hay que olvidar que Juancho y Nikola Mirotic comparten representante, un Igor Crespo que ya dejó claro en alguna entrevista que las 'formas' en la rescisión del hispano-montenegrino podían afectar a la negociación por el exjugador, entre otros, de Toronto Raptors, Boston Celtics o Denver Nuggets: "Primero tendremos que cerrar el contrato de Mirotic, y luego ya veremos", afirmó.

Juancho Hernangómez trata de taponar a Marinkovic, del Baskonia | EUROLEAGUE

Giannakopoulos recluta un elenco de estrellas

Con la incorporación de Juancho al conjunto ateniense, Dimitris Giannakopoulos, presidente de la entidad, se hacía con una de las piezas más codiciadas del mercado, añadiéndola a las ya confirmadas de Matthias Lessort, Kyle Guy, Luca Vildoza o Kostas Sloukas. Sin olvidar tampoco la ya mencionada llegada de Ataman al banquillo del equipo, tras no haber logrado clasificar el curso pasado a Anadolu Efes para el playoff de cuartos de final.

Un inicio con muchas dudas

Y lo cierto es que el proyecto ha arrancado con más dudas de las esperadas. Vapuleados por Olympiacos en la Supercopa griega, y superados también por sus máximos rivales en la jornada inaugural de Euroliga, Panathinaikos sumó tres derrotas en los primeros cuatro partidos de competición, aunque llegan al Palau con la victoria lograda en la última jornada ante Baskonia por 95-81, además de haber superado a Olympiacos por primera vez esta temporada en el campeonato doméstico, el pasado lunes por 54-66.

Los 'alarmantes' números de Juancho en Euroliga

En cuanto a los números de Juancho, lo cierto es que las cifras son preocupantes y han caído en picado en los tres últimos partidos. Arrancó con 13 y 10 puntos en los dos primeros duelos ante Olympiacos y Bayern. Pero ante Fenerbahçe, en la jornada 3, firmó un rosco de 0 puntos fallando dos lanzamientos de dos puntos, un triple y otros dos tiros libres. Aquel día, Juancho jugó 20 minutos, y tras aquella actuación, Ergin Ataman le ha reducido drásticamente el minutaje en pista: 14 minutos y un solo tiro libre anotado ante Maccabi, y 13 minutos y medio, y un triple convertido ante Baskonia. Juancho está por debajo del 28% de acierto en el tiro de dos y en un 38,5% en el triple: de los últimos siete lanzados en Euroliga, tan solo ha convertido uno. Por lo tanto, y tras cinco partidos, Juancho está en 5,4 puntos, 5,6 rebotes y 0,8 asistencias por encuentro. No hay que olvidar que 'Eurohoops' sitúa su salario en 2,1 millones de dólares netos por temporada, en un contrato que firmó hasta 2025.

Los números de Willy y su ambición: "El partido más especial de la temporada"

Por su parte, su hermano Willy está en 11,4 puntos y 5 rebotes por encuentro. "Es un partido muy especial porque nos enfrentaremos por primera vez en Euroliga y después de tantos años en la NBA, sobre todo para la familia, será emocionante. Ahora bien, en el momento que esté el balón en el aire, seremos rivales y para nosotros es muy importante conseguir esta victoria ante la afición. Será el partido más especial de la temporada y quiero ganarlo", admitió el pívot azulgrana en una entrevista realizada para los medios del club.