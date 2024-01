Laprovittola: "Ricky Rubio está muy bien, lo he visto disfrutar"

En la previa del partido ante la Virtus Bolonia, Ricky Rubio ha centrado toda la atención mediática en el FC Barcelona. El base de El Masnou ha completado el primer entrenamiento bajo las órdenes de Roger Grimau, compartiendo pista, entre otros, con Nicolás Laprovittola.

El exterior argentino ha atendido a los medios de comunicación, y preguntado por como ha visto a su compañero, por el momento, en los entrenamientos, Lapro ha mostrado su satisfacción por lo que le ha notado.

Lapro: "Admiramos y queremos mucho a Ricky"

"No fue un entrenamiento normal, ha venido una persona a la que queremos y admiramos muchísimo. He visto a Ricky muy bien, lo he visto disfrutar. Conoce el club, el lugar a donde viene y nosotros conocemos lo importante que es, la persona que es. Él tiene sus tiempos y tenemos que apoyarlo en todo, la persona va por encima del jugador", ha afirmado.

El 'timming' con Ricky

Sobre Rubio, y cuestionado sobre cuando podrían volver a coincidir en pista, Laprovittola ha mostrado normalidad y calma, sin querer precipitar un hipotético regreso a la competición: "Ricky es inteligente para no apurarse con los plazos. Es un compañero más, pero está entrenando, todavía no ha fichado, hay que ser pacientes".

Así está Lapro

Laprovittola, que también ha explicado que ya se encuentra en un estado óptimo tras dejar atrás unas molestias musculares, ha desvelado que "se tomó el tiempo necesario para no tener ningún riesgo", y que "confía en ir sumando cosas para llegar a la Copa de la mejor manera posible".

"Club y entrenador tocaron piezas claves para que el funcionamiento del equipo nos volviera a poner arriba"

Sobre la crisis de diciembre y como la ha solventado el equipo, Lapro, más allá de afirmar que "no pueden seguir mirando hacia ese mes", también ha desvelado las razones que explican dicha reacción: "Ha salido el carácter y la experiencia de los jugadores que tenemos. Club y entrenador tocaron piezas claves para que el funcionamiento del equipo nos volviera a poner arriba. Fue un diciembre muy malo, pero nos hemos recuperado y estamos donde queremos estar. No podemos seguir mirando hacia el mes de diciembre".

La importancia del Palau

Por último, y sobre el rival de mañana, el exterior argentino ha destacado la dificultad del partido, pero reclamando la mejor versión de la afición para tratar de lograr la victoria: "Hay que intentar conseguir el average, en Italia no pudimos rematar. Todos los partidos cuentan, en casa nos tenemos que hacer fuertes y necesitamos un Palau de las grandes ocasiones".