Jokubaitis: "Grimau no es tan ruidoso, sabe decirnos las cosas sin volverse loco"

Rokas Jokubaitis afronta su tercera temporada como jugador del Barça. Llegó el verano de 2021, procedente del Zalgiris Kaunas, y en su primer año, se coronó como mejor jugador joven de la Euroliga.

Pese a que tan solo tiene 23 años, y que este es su tercer curso como azulgrana, el exterior lituano es el tercer jugador de la plantilla que más tiempo lleva en el equipo, el mismo que Nicolás Laprovittola y tan solo superado por el capitán, Álex Abrines. Esta situación ya denota que ha habido muchos cambios en el 'roster' azulgrana, unas modificaciones que también escalaron al banquillo el pasado verano, con la no renovación de Sarunas Jasikevicius y el inicio de una nueva etapa con Roger Grimau al mando.

Jokubaitis atendió a SPORT en las últimas horas en una entrevista exclusiva en la que repasa la actualidad del conjunto azulgrana a pocos días de disputar su tercera Copa del Rey con el Barça. Preguntado por la relación con el nuevo entrenador, 'Joku' ha sido totalmente transparente y ha valorado positivamente lo que le pide para ayudar al equipo, además de evidenciar las diferencias respecto a las últimas temporadas.

Rokas Jokubaitis atendió a SPORT antes de disputar la Copa del Rey de Málaga / Valentí Enrich

Las palabras de Jokubaitis sobre Grimau

"Lo que me gusta del entrenador es que es muy honesto, es como un entrenador de jugadores. Siempre pregunta cómo nos sentimos, qué queremos cambiar o qué queremos mejorar. Entonces es muy bueno que se comunique con nosotros, Habla con los bases, conversamos mucho también con el staff técnico. No es tan ruidoso ni tan loco, sabe decirnos las cosas sin volverse loco con nosotros", expresó.

"Lo estamos pasando muy bien, hay conexión y me gusta

"Me exige ser lo más sólido posible en pista porque en el Barça todos los jugadores son de un alto nivel y saben como jugar en el más alto nivel. Quiere que dirija bien al equipo y que sepa lo que estoy haciendo en pista, que sea un segundo entrenador en la cancha para ayudarlo. Lo estamos pasando muy bien, hay conexión y me gusta", ha desvelado el exterior lituano sobre su nuevo entrenador.

Rokas y su relación con el staff lituano

A Jokubaitis también se le preguntó si, como lituano, echa de menos al staff que le ha acompañado durante los dos últimos cursos, con Sarunas Jasikevicius al frente, y que fueron los encargados de pedir su fichaje en 2021.

Rokas Jokubaitis atendió a SPORT para repasar la actualidad del Barça en la previa de la Copa del Rey / Valentí Enrich

"Por supuesto que les extraño"

"En mi primer año éramos seis lituanos, hasta el doctor, y ahora me he quedado solo. Pero esto es baloncesto, todo cambia cada año y nada dura toda la vida. Así que este año es un poco desafiante porque es mi primera vez que soy el único lituano en el equipo donde estoy. Me ha llevado tiempo acostumbrarme a esto, y por supuesto que los extraño. Les estoy muy agradecido por haberme llevado aquí donde estoy ahora", concluyó.