Jokubaitis: "Nuestra mentalidad es intentar ganar todos los títulos"

Solo tiene 23 años, pero Rokas Jokubaitis (2000, Mazeikiai) ya lleva varias temporadas establecido en la élite del baloncesto europeo. Fogueado en Kaunas, de la mano de Zalgiris, el director de juego con alma de escolta hizo las maletas para poner rumbo a Barcelona el verano de 2021, de la mano de un Sarunas Jasikevicius que ya le vio su potencial en su etapa como entrenador del conjunto lituano.

Jokubaitis vive su tercer curso de azulgrana. Una campaña plagada de cambios, tanto en la plantilla como en el staff técnico, en la que el exterior está promediando 8,1 puntos y 3,2 asistencias por partido en ACB, y 6 tantos y 3,3 pases de canasta en Euroliga. A pocas horas de que arranque una nueva edición de la Copa del Rey, Jokubaitis atiende en exclusiva a SPORT para repasar su temporada, y ver como llega a una de las competiciones de la que mejor recuerdo guarda, tras su exhibición en la final de 2022 ante el Real Madrid.

¿Cómo estás, como te sientes tras haber jugado ya la primera mitad de la temporada?

No ha estado mal esta primera mitad de la temporada, pero ha estado llena de altibajos. En la ACB estamos sufriendo más que en la Euroliga. Es un poco extraño, pero demuestra que hay que competir no sólo en la Euroliga sino también en la ACB. Hay nuevo entrenador, nuevo cuerpo técnico y lo cierto es que ha pasado rápido, como equipo la hemos disfrutado. Está claro que podemos mejorar en muchas cosas, pero antes de la Copa, creo que estamos en un gran momento.

Es el tercer año ya viviendo en Barcelona. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad y que diferencias principales hay con Kaunas?

Me gustan muchas cosas de la ciudad, la comida, el mar, la gente, por supuesto, también el clima. Siento que es mi segundo hogar, todo está bien aquí. La gran diferencia respecto a Kaunas es el invierno, allí las temperaturas son más bajas, nieva, y es algo que extraño ya que estoy acostumbrado a ello. Y la comida de mi familia es muy diferente, pero disfruto mucho la de aquí.

¿Hasta el momento, qué balance haces de la temporada, a nivel individual y a nivel colectivo?

Es complicado decir lo que podremos lograr esta campaña, pero en el Barça hay una mentalidad ganadora y no es ningún secreto el hecho de que vamos a luchar por todos los títulos. Tal y como veo a mis compañeros y a mí mismo, tenemos que ser los mejores en cada competición. Ahora nos toca centrarnos en la Copa. Y a nivel individual, intento dar mi mejor versión para ofrecerle cosas buenas al equipo para tratar de ganar títulos. Ha pasado la primera mitad de temporada con muchos cambios y ya empezamos a ser un equipo, a conocernos mejor, a entender mejor a Roger Grimau. Para mí también es más fácil y espero seguir mejorando a nivel individual y colectivo.

¿Imaginabas todos los cambios que hubo en el equipo el pasado verano?

Fue un poco extraño al principio de temporada porque básicamente era un equipo diferente al del año pasado. De mi primera temporada, más allá de los jóvenes, solo quedan Álex Abrines y Nicolás Laprovittola. Al final, cada campaña es diferente, y el ir cada verano con la selección hace que no tenga el tiempo necesario para prepararme adecuadamente con el equipo antes de la temporada. Siempre es un poco desafiante, pero lleva tiempo. En diciembre o enero, sientes que las baterías están algo vacias, por haber jugado con Lituania en verano, pero tras año nuevo me siento muy bien, siento al equipo. Por supuesto que ha tomado tiempo, pero ahora estoy disfrutando y espero que esta temporada sea cada vez mejor.

Rokas Jokubaitis atendió a SPORT antes de disputar la Copa del Rey de Málaga / Valentí Enrich

Ricky Rubio refuerza al equipo hasta final de temporada. ¿Como han sido los primeros días entrenando con él y que puedes aprender de él?

Como todos sabemos, especialmente los catalanes, Ricky Rubio es uno de los mejores aquí en España, en la Selección, un megajugador en la NBA. Crecí viéndolo jugar durante los veranos, cuando jugaban las selecciones, también cuando se enfrentaba a Lituania. Es un jugador increíble con un enorme talento, y estoy muy feliz de tenerlo aquí. Ricky tiene mucha experiencia, juega de base como yo, y para mí, especialmente es una oportunidad para aprender de él y ver el juego de una manera diferente, tal y como Ricky lo ve. Estoy encantado y espero que todos juntos vayamos por el camino correcto.

Rokas Jokubaitis atendió a SPORT antes de disputar la Copa del Rey en Málaga / Valentí Enrich

Va a ser tu tercera Copa como jugador del Barça. En las otras dos ediciones, erais los favoritos para ganarla. ¿Piensas lo mismo para este año?

Para mí, la primera y la segunda Copa fueron completamente diferentes. En Granada ganamos, fue un gran torneo para mí y para nuestro equipo. El año pasado también teníamos grandes expectativas en Badalona. Muchos aficionados también vinieron a ver todos los partidos, y fue un poco decepcionante caer ante Unicaja. Para mí, esto significa que no puedes esperar nada de la Copa, cada año es una nueva historia. Es muy arriesgado decir que somos los favoritos, pero nuestra mentalidad es la de intentar ganar todos los títulos. Por supuesto, creemos en nosotros mismos, pero debemos empezar desde el primer partido, y luego ya se verá. Los mejores equipos vienen a la Copa a ganarla, y lo estoy esperando, es un gran desafío.

Fuiste decisivo en 2022, con aquel triple y los 2+1 ante el Madrid en la final. ¿Dirías que ha sido tu mejor momento como jugador del Barça?

Uno de los mejores, por supuesto. Antes, no entendía lo importante que era la Copa, lo que significa ganarla para toda la gente del Barça. Lo hicimos ante el Madrid, hice un buen partido y me sentí genial. No sé cuál fue mejor si ese o la final ACB de la pasada temporada, pero está claro que una victoria ante el Real Madrid siempre es un gran logro. Siempre hay un extra de motivación, sabemos que toda España mira el partido.

El Manresa es un equipo que os ha puesto las cosas complicadas esta temporada, con un estilo de juego muy rápido, parecido al vuestro. ¿Qué tenéis que hacer para conseguir la victoria?

Perdimos el partido en el Palau, fue nuestra primera derrota en ACB en muchos años en casa, y fue decepcionante porque lo vemos como un derbi. Ha sido extraño jugar contra ellos antes de la Copa, pero siempre es bonito y es como una pelea, ellos quieren ganarnos siempre y tenemos que responder. No hay que jugar a lo que ellos quieren, a un ritmo rápido que haga que nos cansemos, que tomemos malas decisiones. Tendremos un plan para ellos y estaremos listos, tenemos que jugar nuestro mejor baloncesto, teniendo en cuenta también que, contra ellos, la defensa es crucial.

¿Cuáles son las claves, en un torneo de tres días como es la Copa, para que el equipo pueda mostrar su mejor versión?

Es la dureza de la Copa, si conseguimos llegar a la final jugaremos tres días seguidos, y hacerlo en España es una locura. Pero ya lo hicimos en Granada y por supuesto que estábamos cansados, como también el Madrid. Es la misma sensación para todos y lo mejor es llegar frescos a este torneo. Lo más importante es jugar todos los partidos con el 100% de concentración. Porque, por ejemplo, si empiezas sin concentrarte, entonces tendrás que jugar intenso hasta el final. Y te quita toda la energía. Y al día siguiente hay que volver a jugar, y no tienes tiempo para recuperarte. La concentración y la mentalidad ganadora son lo más importante en estos torneos.

Rokas Jokubaitis es uno de los jugadores que más cariño recibe en el Palau Blaugrana / Javi Ferrándiz

Tienes contrato hasta 2025 con el Barça. No te voy a preguntar sobre lo que harás cuando llegue esa fecha, pero sí que te quiero preguntar: ¿Eres feliz en Barcelona?

Como he dicho, Barcelona es mi segunda casa y estoy feliz aquí. No sé como terminará la temporada, pero cada año es una historia diferente. Estoy disfrutando mucho aquí, me siento parte de la familia azulgrana, así que es increíble seguir mejorando con los mejores jugadores de Europa, también seguir mejorando como persona, así que sí, estoy feliz en el Barça.