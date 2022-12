¡Oficial! Kaunas será la sede de la Final Four 2023 de la Euroliga

Turkish Airlines Euroleague ha hecho oficial este lunes que las ciudades de Kaunas en 2023 y Berlín en 2024 albergarán la gran cita del baloncesto europeo La próxima Final Four se disputará en el Zalgirio Arena de Kaunas, feudo del Zalgiris

Tras semanas de especulación, la Euroliga ha hecho oficial este martes las dos próximas sedes de la gran Final Four de baloncesto: se jugará en Kaunas en el próximo 2023 y Berlín en 2024.

El mayor espectáculo del baloncesto europeo viajará a Lituania a finales de esta temporada, y será el Zalgirio Arena el pabellón que reciba a los cuatro grandes finalistas que lucharán para alzarse con el trofeo al mejor equipo del continente.

La competición también ha anunciado que la Final Four de 2024 se jugará en el Mercedes Benz Arena de Berlín, feudo del Alba de Berlin. La pasada edición de 2021 también se disputó en tierras alemanas pero en esa ocasión fue en la ciudad de Colonia, en el Lanxess Arena.

