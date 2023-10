Grimau: "Pablo Laso es un referente para todos los entrenadores"

Ambos coincidieron como jugadores en el Lleida en una etapa que duró un par de meses Grimau: "De lo que más contento estoy es de la sensación de equipo que se ve en los momentos complicados y en los más bonitos. La piña que hay nos ayudará a seguir creciendo"

Roger Grimau, aseguró en la rueda de prensa previa al partido contra el Bayern Múnich, de la Euroliga, que Pablo Laso "es un referente para todos los entrenadores".

"Pablo fue compañero mío en Lleida un par de meses. Es un referente para todos los entrenadores. No hace falta decir todo lo que ha ganado y hecho. No es solo por los títulos, sino por cómo jugaba su Madrid. Estoy contento de que haya un gran entrenador en el banquillo del equipo rival", aseguró sobre un técnico que ahora dirige al Bayern.

Los peligros del Bayern

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Grimau elogió las virtudes del Bayern Múnich: "Es un equipo muy físico, que cuenta con jugadores muy grandes que son capaces de defender el bloqueo y colapsar la pintura. Tendremos que ser muy cuidadosos y lúcidos en la forma de atacar. Tendremos que encontrar la mejor opción en cada situación. Si es al principio de posesión, perfecto; si no, tener paciencia. Jugamos contra un gran equipo y contra jugadores que tienen la capacidad de anotar en el uno contra uno", analizó.

Grimau, "contento" con la progresión del equipo

El entrenador del Barça se mostró satisfecho con la progresión de su equipo, que viene de ganar en las pistas del Olympiacos, Gran Canaria y el Partizan en cinco días: "Ofensivamente hemos mantenido nuestra línea de mover muy bien la pelota y encontrar las mejores opciones en tres partidos ante defensas muy diferentes. En defensa hemos estado muy bien. Dejar en menos de 80 puntos al Olympiacos y al Gran Canaria en su casa es complicado. La mejora ha sido general a nivel colectivo. De lo que más contento estoy es de la sensación de equipo que se ve en los momentos complicados y en los más bonitos. La piña que hay nos ayudará a seguir creciendo", reflexionó.

El lema de Ricky Rubio, en el discurso del técnico azulgrana

Sin embargo, Grimau citó el lema de Ricky Rubio 'never too high, never too low' ('nunca demasiado arriba, pero tampoco demasiado abajo') al ser preguntado por el optimismo que ha suscitado la reciente racha victoriosa del Barça: "Nos han salido tres buenos partidos fuera de casa contra rivales difíciles, pero esto es muy largo y acabamos de empezar. Seguimos trabajando para crecer y consolidar nuestra idea de juego. Estoy satisfecho con lo que ha pasado esta semana, pero hay que mirar adelante", concluyó el entrenador del cuadro azulgrana.