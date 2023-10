Pablo Laso: "Tengo buena sensación con la gente del Palau, siempre me han tratado muy bien"

El entrenador vitoriano regresa al feudo azulgrana como entrenador del Bayern y su etapa en el Real Madrid Laso, sobre Grimau: "Está llevando muy bien al equipo pero sabe que necesita tiempo"

Pablo Laso regresa al Palau. Tras el despido ejecutado por parte del Real Madrid en 2022, el técnico vitoriano vuelve liderando al Bayern Múnich para disputar la quinta jornada de la Euroliga. Un encuentro que medirá a dos de los equipos que mejor han arrancado la temporada en el campeonato europeo, y en el que los de Roger Grimau buscarán seguir alargando el invicto en la competición.

En la previa del duelo ante el FC Barcelona, Laso ha repasado todo lo relacionado con el encuentro, al que llegan después de haber superado a Baskonia por 68-76 en el primer partido europeo de la semana. Acostumbrado a venir como entrenador del conjunto blanco, esta vez el regreso será diferente: "Tengo buena sensación con la gente del Palau, siempre me han tratado muy bien. Pero claro, eres el entrenador del Madrid..., ¿qué van a hacer, aplaudirme? (risas). Tengo buena sensación con la gente de Catalunya, muchos amigos en Barcelona, en Girona donde jugué. Nunca he tenido nada personal, no lo tengo en ningún lado. El recibimiento que tenga no lo puedo juzgar, es parte del trabajo. Es diferente venir como entrenador del Bayern, pero cuando empieza el partido te olvidas de todo", explicó.

Así ve Laso al Barça de Grimau

Sobre el momento por el que atraviesa el Barça y el inicio del nuevo proyecto azulgrana, Laso ha valorado el punto en el que se encuentra el equipo, conocedor de que todavía hay mucho margen de crecimiento: "Roger Grimau está llevando muy bien al equipo pero sabe que necesita tiempo, tiene muchos jugadores nuevos que deben ser importantes. El Barça está todavía muy verde independientemente de que ganen o pierdan, pero es lo normal".

Laso no cierra la puerta a entrenar al Barça algún día: "Sería absurdo hacerlo"

El entrenador vitoriano, que una vez más no ha vuelto a cerrar la puerta a ser entrenador del Barça algún día "sería absurdo hacerlo, esto es deporte profesional", también ha valorado el gran momento de forma que atraviesa un Nico Laprovittola con el que coincidió dos temporadas en Madrid: "Nico ha encontrado su sitio como jugador para producir al mejor nivel. Es un jugador muy determinante, ya lo demostró en el Joventut. Siempre le he tenido gran estima como persona y como jugador", detalló.

Pablo Laso, en la previa del partido ante el Barça | Valentí Enrich

Otro de los nombres propios es el de Leandro Bolmaro, que regresa al Palau tras su vuelta de la NBA y acabar el pasado curso en las filas de Tenerife: "El Barcelona tenía sus derechos y no apostó por él. En la conversación, yo tenía muy claro lo que quería de él y exactamente lo mismo Bolmaro. Todos los caminos se unieron. Estoy muy contento de su fichaje por el Bayern, es un fichaje buenísimo y que sigue en crecimiento. Espero que siga haciendo la buena temporada que está llevando a cabo".

El Madrid no le invitó al 'homenaje' a Doncic

Laso también ha desvelado que el Real Madrid no le invitó al partido de pretemporada ante los Dallas Mavericks y el homenaje a Luka Doncic, aunque "no pasa nada, no le doy mayor importancia". El entrenador del Bayern guarda buenas palabras sobre su ex equipo: "Respeto máximo por el Madrid, pero ahora estoy en otro club con otras ambiciones, otras ideas...". Tengo presente que vuelvo allí el 14 de diciembre. De ese día, sinceramente, espero ganar el partido.

El actual estado de salud del técnico vitoriano

Preguntado también por su actual estado de salud, Laso ha sido totalmente transparente y ha explicado cómo está: "Me encuentro perfectamente, sin ningún problema de salud. Ojalá todo el mundo que haya vivido un episodio cardíaco lo viviese como me tocó a mí. No hago dieta pero sí que me cuido más, por ejemplo no me como una lasaña a las dos de la mañana. El informe médico que me pidieron para fichar por el Bayern es el mismo informe médico que me llevan pidiendo desde que tengo 15 años", confesó.

Máxima ambición en Euroliga

Por último, el entrenador ha sido muy ambicioso sobre las aspiraciones de su equipo, que recupera a Serge Ibaka para el partido ante el Barça, de cara a esta Euroliga: "Nuestra aspiración debe ser ganarla, no pensar solo en clasificar para el playoff. Creo que a nivel resultados tú puedes conseguir unos objetivos, pero tú tienes que marcarte unos objetivos que van más allá de solamente el resultado ganar", concluyó.