La fecha en la que Nikola Mirotic volverá al Palau para enfrentarse al Barça

El ex capitán azulgrana ha sido anunciado ya de manera oficial como nuevo jugador de Olimpia Milano Tras despedirse de la afición azulgrana en la final ACB, Mirotic ya tiene día y hora para regresar al Palau Blaugrana

Tras haberse hecho oficial lo que era un secreto a voces, la llegada de Nikola Mirotic a Olimpia Milano para las próximas tres temporadas, todas las miradas apuntan ahora hacia la fecha en la que el ex capitán azulgrana se reencontrará con la afición en el Palau Blaugrana.

En la previa de la pasada final de la Liga Endesa, en la que Mirotic y el club anunciaron su 'divorcio' definitivo, se empezó a dibujar una despedida que se materializó en el feudo azulgrana en los dos primeros partidos ante el Real Madrid, en los que el hispano-montenegrino se despidió de manera efusiva de los aficionados presentes en la grada.

Un frío adiós

Tras levantar el título en el Wizink, el adiós entre el Barça y Mirotic se ensució definitivamente, y tras no alcanzar un acuerdo amistoso, la entidad azulgrana recurrió a la rescisión unilateral y dejar el tema en manos de la justicia. En el comunicado emitido por el club no hubo ni una sola palabra de agradecimiento al jugador.

Malestar con Mirotic en Serbia y Grecia

Un jugador al que este verano han intentado colocar por media Europa con unas formas que no han gustado nada en varios equipos de la Euroliga. Tras decir no a Estrella Roja y Partizán, comunicado demoledor incluido del conjunto que entrena Zeljko Obradovic, y tras negociar con Panathinaikos y 'plantar' por sorpresa al club ateniense, provocando otras declaraciones explosivas del presidente Dimitris Giannakopoulos, Mirotic ha acabado recalando en Milán, el principal candidato del que se hablaba a principio de mercado, y eso que el entrenador del equipo italiano, Ettore Messina, afirmó que "no podemos competir con los clubes que se han puesto a la cola por él".

La fecha en la que Mirotic regresará al Palau Blaugrana

Así pues, toca mirar el calendario, ya que ese FC Barcelona - Olimpia Milano de Euroliga será uno de los duelos más atractivos de toda la fase regular. El regreso de Nikola Mirotic al Palau Blaugrana se producirá en la jornada 14, el viernes 15 de diciembre a las 20:30h (CET), en partido de la primera vuelta. Será entonces cuando la afición azulgrana podrá mostrar sus sentimientos hacia el jugador, y si la relación ha podido quedar tocada tras las formas de su final en el Barça. Por su parte, Mirotic regresará al Wizink para enfrentarse al Madrid el 19 de octubre a las 20:45h, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la competición.