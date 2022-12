La Euroliga reconoce que el triple de Mirotic ante Estrella Roja no debió valer

La máxima competición europea emitió un comunicado en el que reconoce un error de los colegiados en los instantes finales “Mirotic pisó la línea de banda y cometió una infracción lo que hubiera resultado en la posesión del balón para el Estrella Roja a 3,3 segundos del final”, dice la nota

La Euroliga reconoció públicamente que los colegidos del encuentro no se percataron de una infracción de Nikola Mirotic, apenas unas décimas antes de que lanzara el triple salvador, y que permitió al Barça llegar a la prórroga y llevarse el partido (94-99).

Un reconocimiento público de la Euroliga que solo servirá de victoria moral para el Estrella Roja ya que los partidos no se pueden rearbitrar una vez finalizados y por tanto, la victoria azulgrana no va a modificarse.

Ninguno de los tres colegiados, y especialmente el que se encontraba en la banda donde estaba Mirotic, se percató de esa infracción que explicó la propia Euroliga.

La nota de la Euroliga

“Cuando quedaban 8,2 segundos en el reloj del último cuarto, el balón pasó a Corey Higgins del FC Barcelona, quien regateó y pasó el balón a Nikola Mirotic”, relatan en la nota.

Estrella Roja difundió esta imagen de la infracción de Mirotic | ESTRELLA ROJA

“Cuando recibió el balón, Nikola Mirotic pisó la línea de banda y cometió una infracción de fuera de los límites que debería haber resultado en la posesión del balón otorgada a Crvena Zvezda mts Belgrade cuando quedaban 3,3 segundos en el reloj del partido”.

El técnico del Estrella Roja, Dusko Ivanovic, no quiso darle demasiada bola al tema. "Si es cierto que Mirotic pisó la línea exterior, eso no ayuda... Ciertamente, el partido no será anulado por eso", dijo Ivanovic después del partido.

"No pude ver eso desde mi posición. Pero pudimos haber ganado el juego incluso antes de ese tiro, y no lo logramos", agregó.