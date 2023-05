Sigue el Barça-Fuenlabrada de Liga Endesa en directo y on line

Tras clasificarse para la Final Four, el Barça buscará una nueva victoria en el Palau para seguir lider en la Liga Endesa

El Barça recibe en el Palau al Carplus Fuenlabrada, que no se juega nada en el envite al haber consumado su descenso la semana pasada. Aunque para el Barça si que es un partido importante en su objetivo de acabar primero la fase regular de la Liga Endesa, donde necesita cuatro victorias en las jornadas que restan para lograr el objetivo.

Con ese objetivo en marcha, Jasikevicius no parece que vaya a reservar a ningún jugador teniendo en cuenta que la Final Four a la que ha llegado el Barça por tercer año consecutivo, no llegas hasta dentro de 12 días y el Barça contará con tres partidos consecutivos ante de la lucha por el título europeo.