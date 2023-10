La frustrante reacción de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro de Messi

El portugués comentó con emojis de risa una vídeo en el que Tomás Roncero ponía en duda los méritos del argentino

Leo Messi, se coronó este pasado lunes en París con su octavo Balón de Oro. El argentino volvió a ser elegido el mejor jugador del año, por desesperación de algunos, entre ellos Cristiano Ronaldo.

El portugués, que no estuvo ni entre los 30 finalistas a ser el elegido para levantar el premio, ve como su máximo rival histórico agranda hasta en tres Balones de Oro la diferencia entre ambos.

Hasta tal punto llegó la frustración del portugués, que el propio jugador reaccionó de manera cómica al triunfo del argentino en redes, comentando con emojis de caras riendo un vídeo de Tomás Roncero en el que ponía en duda los méritos de Messi para alzarse con el trofeo.

🚨 Cristiano Ronaldo likes and comments on @As_TomasRoncero’s video regarding Messi’s Ballon d’Or.



Tomás Roncero in a video: “Hello friends what we knew has happened, they were going to give another Ballon d’Or to Messi. He went to retire at Miami, but he was already looking… pic.twitter.com/J01fhHCiJo