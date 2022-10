Simeone: "Joao está entrenando mejor"

El técnico del Atlético de Madrid valoró que el atacante portugués está "entrenando mejor, con buena energía y buenas sensaciones" Joao Félix tampoco apunta al once en el Benito Villamarín, a juzgar por las pruebas del técnico

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este sábado que Joao Félix, suplente de forma consecutiva durante los últimos seis encuentros y previsiblemente también este domingo contra el Betis, está "entrenando mejor, con buena energía y buenas sensaciones", al tiempo que asumió que cuando se habla del atacante portugués "genera opinión y, obviamente, discusión".

"Yo veo que cuando se habla de Joao se pone el foco en lo que pasa a Joao. Si le pasara a Correa, Cunha, Morata o Griezmann no se toca el tema de la misma manera. Pero genera opinión y, obviamente, discusión hablar de Joao. Ya expliqué bien lo que pensaba. Está entrenando mejor, con buena energía y buenas sensaciones", expuso en la rueda de prensa posterior a la sesión matutina, la última antes de viajar esta misma tarde a Sevilla para el encuentro dominical con el conjunto verdiblanco.

"A partir de eso que está haciendo en los entrenamientos, ojalá cuando le toque jugar lo haga en consecuencia, si le toca 20, 60, 80 o 101", expresó Simeone, que no cree que el sistema influya en el encaje del atacante en el once inicial, al que no ha vuelto desde el derbi contra el Real Madrid en el Metropolitano (1-2) en una secuencia de seis partidos que se agrandará este domingo.

Porque Joao Félix tampoco apunta al once en el Benito Villamarín, a juzgar por las pruebas del técnico tanto en la sesión del viernes como la de este sábado, siempre con él como probable suplente, sin entrar tampoco en las variantes que ensaya el entrenador, como ocurrió este sábado cuando cambió a Álvaro Morata por Yannick Carrasco o el viernes cuando probó con Rodrigo de Paul y Ángel Correa en la misma posición en la banda derecha.

El once, en principio, estará formado por Jan Oblak o Ivo Grbic, en la portería; Nahuel Molina, Stefan Savic, José María Giménez y Reinildo Mandava, en la defensa; Ángel Correa, Axel Witsel, Geoffrey Kondogbia y Saúl Ñíguez, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Álvaro Morata, en la delantera.