Marcos Llorente: "Con la dieta del Paleolítico viviré y moriré"

Marcos Llorente ha repasado en las horas previas a la eliminatoria de Champions contra el Borussia Dortmund sus sensaciones de cara al crucial partido en el Metropolitano . El jugador ha valorado en la Cadena SER el momento que vive el equipo, que según el mediocentro se muestra con muchas ganas de poder demostrar que pueden superar a sus rivales.

El centrocampista admitió no estar nervioso por ahora, aunque espera que llegue pronto el partido: "Estoy tranquilo de momento. Ya habrá tiempo de ponerse nervioso el miércoles. Es bueno vivirlo de manera tranquila. Tengo ganas de que llegue el parto, creo que llega una gran oportunidad para nosotros".

Polivalente como pocos jugadores, Marcos Llorente aseguró que está listo para jugar donde se le requiera: "Estaré en la posición que me toque, aunque todavía no sé dónde voy a jugar. Seguro que voy a correr, pero el míster decidirá según lo mejor que le venga. Me encuentro más cómodo en el centro del campo, pero hay momentos que hay que adaptarse de la mejor manera posible".

El colchonero se muestra preocupado por si su equipo no consigue salir al máximo en la eliminatoria: "Me preocupa no salir al 100%. Físicamente y mentalmente el equipo estuvo al máximo contra el Inter. Somos un equipo jodido, cuando salimos a verlas venir se nos complican los partidos. Me da miedo no salir enchufados en la eliminatoria".

Marcos Llorente sigue una particular dieta a la que denomino paleolítica: "Es un estilo de vida, una forma de vivir. Con eso viviré y con eso moriré. Lo hago por salud, no por el fútbol. Tengo claro que cuando acabe mi carrera me seguiré cuidando igual o más que ahora. En esta dieta, eliminas todos los ultraprocesados y también los cereales. Todo lo que sea pasta, pan trigo, arroz, lácticos... todo fuera. Tomo de todo: carne, pescado, huevos, verdura... de hidratos como patata, boniato, yuca...", explicó.