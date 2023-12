Marcos Llorente aclara la polémica foto junto a Sergio Ramos

Marcos Llorente, autor del gol que aseguró la victoria del Atlético de Madrid en el enfrentamiento contra el Sevilla, se vio envuelto en una controversia en redes sociales después de compartir una imagen de su celebración en la que también aparece Sergio Ramos en el suelo tras el gol.

La imagen fue acompañada por el mensaje "Felices fiestas a todos", generando un revuelo en las redes sociales. Ante la reacción, Llorente decidió abordar la situación con un comunicado enérgico a través de sus redes sociales para explicar la intención detrás de la publicación.

En su mensaje, el jugador afirmó: "Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en víspera de Nochebuena. Sinceramente, no hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión. Contento con la victoria y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo. Nuevamente, felices fiestas a todos."

Con estas palabras, Marcos Llorente buscó poner fin a la controversia y reafirmar su respeto hacia sus compañeros de profesión, subrayando su intención de compartir un mensaje festivo en un contexto de celebración por la victoria del equipo rojiblanco.