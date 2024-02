Sin Griezmann a dos días de San Mamés

Mientras el club afirma que Antoine Griezmann aún no está descartado para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club, la figura francesa del Atlético de Madrid tampoco estuvo este martes a disposición de Diego Simeone a sólo dos días y un entrenamiento del duelo definitivo de este jueves en San Mamés.

Una semana después del esguince de tobillo de grado moderado sufrido en el tramo final del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del pasado martes contra el Inter, que le provocó ser baja ante el Almería, el atacante sigue siendo seria duda para el desafío de este jueves por una plaza en la final, con una dolencia que exige al menos dos semanas de recuperación, dependiendo de la afectación de la articulación y el ligamento.

El jueves habrán pasado nueve días desde que Griezmann se lastimó el tobillo en San Siro. Diego Simeone ya anunció el pasado viernes que no iba a acelerar su vuelta a la competición hasta que esté recuperado. "No vamos a forzar absolutamente para nada. Cuando esté bien, volverá. Necesitamos al mejor Griezmann", remarcó entonces.

El mejor goleador de todos los tiempos del Atlético de Madrid, con 175 tantos, ninguno de ellos en los últimos ocho encuentros de competición oficial del conjunto rojiblanco, es la incógnita a dos días del duelo, con el peso que tiene en el esquema y el funcionamiento del equipo, en el que es un titular indiscutible, que sólo sale del once inicial por descanso.

Goleador 18 veces en 36 partidos esta temporada, 34 de ellos como titular, el Atlético goleó 5-0 a Las Palmas y empató 2-2 con el Almería en los dos choques indisponibles este curso del futbolista galo, que se ha quedado sin jugar -por descanso, decisión técnica, lesión o sanción- en 34 encuentros a lo largo de sus ocho cursos en dos etapas diferentes en el equipo rojiblanco.

El Atlético sin Griezmann: 19 victorias, 7 empates, 8 derrotas y 62 goles

El balance del Atlético sin él en esos partidos arroja 19 victorias (55,9 por ciento), siete empates (20,6 por ciento) y ocho derrotas (23,5 por ciento). Su equipo marcó 62 goles en ese tramo, en el que sólo se quedó sin batir la portería contraria en seis, que representa un 17 por ciento de esos encuentros. En Bilbao necesita marcar y ganar para pasar a la final.

Comparativamente, el Atlético en todo ese periodo con Griezmann sobre el terreno promedia más triunfos (222 en 382 duelos, un 58,1 por ciento), más empates (22,2 por ciento) y menos derrotas (19,4 por ciento) desde 2014-15, cuando llegó de la Real Sociedad, hasta 2018-19, cuando se marchó al Barcelona, y desde 2021-22, a su vuelta del club azulgrana, hasta ahora.

De los cuatro lesionados actuales en el Atlético, Griezmann es el único que no está descartado para el choque del jueves. Sí lo están José María Giménez, fuera por segundo partido seguido por una lesión miofascial en el muslo; Thomas Lemar, que se perderá su trigésimo quinto partido consecutivo por la rotura del tendón de Aquiles sufrida el 16 de septiembre de 2023; y César Azpilicueta, fuera por undécimo encuentro desde la rotura del menisco sufrida el 18 de enero contra el Real Madrid en los octavos de la Copa del Rey.

Correa, su sustituto en el once

A falta del entrenamiento de este miércoles, decisivo para comprobar si Griezmann tiene alguna opción de formar parte de la convocatoria, Simeone ya prueba sin el delantero francés, con Ángel Correa como el elegido para suplirlo en el ataque rojiblanco, según los ensayos del técnico argentino tanto la tarde del lunes como la mañana del martes.

Álvaro Morata, el máximo goleador del Atlético con 19 tantos, ya restablecido del esguince de rodilla, volverá a la titularidad en la delantera tras sus suplencias frente al Inter y el Almería, con lo que Memphis Depay será relegado de nuevo al banquillo, dentro de la competencia por la condición de punta de referencia en el esquema de Diego Simeone, a expensas del último entrenamiento y del once que proponga finalmente en San Mamés.

La novedad respecto al entrenamiento del lunes en la prueba del once fue Marcos Llorente, que no se ejercitó sobre el césped el día anterior y que este martes volvió a la dinámica de grupo, directo al carril derecho titular en lugar de Nahuel Molina. Samuel Lino jugará por la izquierda, con Stefan Savic, Axel Witsel y Mario Hermoso en el centro de la defensa. El belga y el madrileño descansaron de inicio el pasado sábado en el empate a dos en Almería.

No habrá cambios en el medio campo, con Rodrigo de Paul, Koke Resurrección y Pablo Barrios en esa línea, ni tampoco en la portería, con Jan bajo palos. El portero esloveno ha terminado imbatido solo uno de sus últimos siete encuentros oficiales, el triunfo por 5-0 contra las Palmas en el Cívitas Metropolitano, y en doce de los 38 partidos de esta campaña, de los que su conjunto ganó once y empató uno: 0-0 con el Real Betis. Su papel es crucial.