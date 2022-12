El Atlético se prepara para el terremoto

Como el ocurrido en 2019 cuando salieron varios jugadores importantes Joao, Cunha, Lemar, Felipe, son algunos de los nombres que podrían dejar la disciplina colchonera en las próximas semanas

El Atlético de Madrid vive un momento complicado. Ya no solo por lo deportivo - eliminados de Champions en noviembre y sin clasificación a Europa League -, sino también en temas ajenos a lo que ocurre sobre el terreno de juego. La eliminación europea supondrá al Atleti un dolor de cabeza económico por los ingresos que se dejarán de percibir. Eso obliga al club a buscarle salida a varios de sus jugadores. Se avecina revolución colchonera, similar a la ocurrida hace tres años.

La directiva atlética pretende que entre los mercados de fichajes de enero y del verano 2023 puedan dejar el club varios futbolistas que, por una u otra razón, no cuentan para el proyecto. El primero de ellos, Joao Felix. No es ningún secreto que la relación del portugués con Simeone es frágil, y ante el buen Mundial que el ex del Benfica está logrando en Qatar el Atlético podría buscarle salida en las próximas semanas. El último de los clubes en unirse a la subasta por Joao es el Aston Villa de Unai Emery, que ve en el portugués una figura importante para perfeccionar su plantilla. El mismo Gil Marín, consejero delegado del club, fue bastante claro sobre el tema. "Lo razonable es pensar que sale, aunque me encantaría que siguiera, pero esto no es la idea del jugador”, declaró hace pocos días. Los rojiblancos, eso sí, esperan recuperar lo invertido por Joao hace tres temporadas, por lo que quien quiera hacerse con sus servicios deberá estar dispuesto a gastarse hasta 120 millones.

Otros jugadores que también tendrían sus días contados en el equipo madrileño son Matheus Cunha (llegó en 2021 procedente del Hertha de Berlín), Thomas Lemar (que ya lleva un lustro como rojiblanco) y Felipe (en el club desde 2019). No obstante, no son los únicos con opciones de abandonar la entidad atlética. Son pocos los jugadores que el club considera 'intocables', por lo que otros futbolistas como Rodrigo De Paul, Giménez, Carrasco, Saúl o Hermoso tendrían la puerta abierta, de llegar alguna oferta que convenza al equipo. Solo nombres como los de Koke Resurrección, corazón del combinado atlético, o los de Griezmann, Reinildo, Oblak o Llorente cuentan con la bendición del Atleti para seguir liderando el proyecto.

De confirmarse el terremoto en la plantilla rojiblanca, sería la segunda revolución en el equipo en los últimos años. En 2019 ya el Atlético tuvo que enfrentarse a una reestructuración tras la salida de varios de sus jugadores más importantes. En ese verano, Griezmann fichó por el Barcelona, Lucas por el Bayern y Rodri por el Manchester City. El Atleti quedó tocado, pero no solo por esas tres bajas, sino también por las de Godín, Filipe Luis y Juanfran, que no llegaron a acuerdos con el club para mantenerse como rojiblancos.