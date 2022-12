La misión casi imposible de Franck Kessie

Tras estar un par de semanas con su fisio particular en Costa de Marfil, trabaja a destajo en la Joan Gamper intentando convencer a Xavi para la segunda mitad de temporada El club querría cederlo o traspasarlo en invierno, pero el centrocampista tiene la firme voluntad de agotar sus balas y triunfar en el FC Barcelona

Hasta la fecha, Franck Kessie no ha sido capaz de convencer a Xavi. Es una realidad. Lo dicen los números y las sensaciones. El técnico del FC Barcelona no ha contado apenas con el marfileño, que ha participado en 13 partidos oficiales. Ha marcado un gol y ha sido titular en apenas seis ocasiones. Un total de 485'. Su perfil más físico, más de potencia y llegada, no ha logrado 'embelesar' a un técnico egarense que ha confiado con mucha más asiduidad en los Busquets, De Jong, Gavi y Pedri. Franck es el quinto en discordia.

Tras lesionarse el pasado 2 de noviembre, además, el marfileño veía cortada la posibilidad de intentar escalar dentro de la lista de prioridades del entrenador vallesano. 2-3 meses en el dique seco. Con el parón mundialista, tal y como comentamos en SPORT, el africano se marchó junto a su fisioterapeuta de confianza a su país. Se habilitó una sala de entrenamiento en casa de un amigo y asistió a varios actos de su fundación. Trabajó duro, día tras día, para acortar plazos.

TRABAJANDO YA EN BARCELONA

Con la vuelta de los entrenamientos el pasado 5 de diciembre, Kessie reanudó el trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Lo hizo junto a un Ronald Araujo que un par de días después puso rumbo a Uruguay para tomarse unas 'mini-vacaciones'. Se espera que el centrocampista esté listo para entrar en la convocatoria para el derbi del 31 de diciembre frente al Espanyol.

Con la voluntad, como comentábamos, de regresar aún mejor físicamente e intentar convencer a Xavi de que su perfil diferente a lo que ya tiene en nómina puede ser de utilidad. Sobre todo, teniendo en cuenta toda la tralla que habrá a partir de enero, con Supercopa de España, con Europa League. Y con rivales que se encierran y ante los que la llegada y las características de Franck puede venir bien. El sueño de triunfar en la Ciudad Condal sigue intacto a pesar de que varias voces de la directiva y de la parcela deportiva verían con buenos ojos una cesión o traspaso en el mercado invernal.