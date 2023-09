Óscar De Marcos revela su problema y sus desafíos en el fútbol profesional

De Marcos, ha compartido un aspecto personal poco conocido de su vida: sufre de daltonismo El lateral rojiblanco abordó su experiencia viviendo con daltonismo en la Primera División

El jugador del Athletic Club de Bilbao, Óscar De Marcos, ha compartido un aspecto personal poco conocido de su vida: sufre de daltonismo. Aunque esta condición es relativamente común, afectado a millones de personas en todo el mundo, ha tenido un impacto notable en la carrera de De Marcos y en su vida diaria. El daltonismo, que implica dificultades para percibir ciertos colores, ha requerido que el futbolista aprenda a convivir con esta particularidad.

Para muchos, algo tan simple como el color de una tarjeta amarilla o roja puede ser obvio, pero para De Marcos y otros daltónicos, esta distinción puede ser un desafío. En una entrevista reciente con Relevo, el lateral rojiblanco abordó su experiencia viviendo con daltonismo en la Primera División del fútbol español.

"Ernesto lo sabe perfectamente, pero como no teníamos otra opción tuvimos que entrenar con esos petos. Yo estuve en un lado del campo y jugábamos 2 x 2 más uno y en ese caso en mi zona lo veía bien. Es verdad que cuando tenía que meter el pase dentro había uno que iba con el peto verde, que era el comodín, y yo muchas veces no sabía si era de mi equipo o era de los que defendía con los rosas", explica De Marcos en la entrevista.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta De Marcos es cuando se enfrenta a equipos con franjas en sus uniformes, al igual que el Athletic Club de Bilbao. Debido a su daltonismo, estas franjas pueden presentar dificultades adicionales para identificar con precisión los colores. Es por esto que muchas competiciones deportivas han tomado en cuenta este factor al permitir que los equipos diseñen sus equipaciones, evitando combinaciones de colores que puedan generar confusiones.

"A ver, no lo sé explicar bien. No es que no diferencie todos los colores. Yo tengo un daltonismo sobre todo de tonalidades o de intensidades, por así decirlo. No me equivoco del verde al azul, pero en cuanto a tonalidades sí que tengo algunos problemas", cuenta el lateral rojiblanco.

Un truco que De Marcos ha desarrollado a lo largo de los años es fijarse en los pantalones de las equipaciones para obtener pistas sobre los colores utilizados en el conjunto. A pesar de estos desafíos, gracias a su experiencia en el campo, De Marcos reconoce a sus compañeros con bastante precisión.

En una de sus mejores anécdotas, De Marcos explica una interacción con el exazulgrana Gerard Piqué, en la que el espectador puede entender qué problemas puede tener el defensor: "Expulsaron a Villa y yo estaba jugando en aquella época de delantero. Fue como una pequeña tangana y le sacó algo y la gente se puso eufórica. Y yo le pregunté a Piqué que estaba al lado: '¿Le ha sacado roja?' Y me dice, 'sí, ¿no ves?' Y le dije: "Pues la verdad que no veo nada, soy daltónico".

La revelación de Óscar De Marcos sobre su daltonismo arroja luz sobre los desafíos personales que pueden enfrentar los atletas en su vida profesional y cómo, con determinación y adaptación, pueden superar estas barreras para tener una exitosa carrera deportiva.