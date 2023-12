¡Benzema cierra sus redes sociales por las críticas!

Ya se puede catalogar de fracaso la aventura de Karim Benzema en el fútbol saudí. Lo que parecía un retiro dorado para el de Lyon tras más de una década en el Real Madrid se está convirtiendo en una pesadilla.

Cinco meses después de su llegada, Benzema está muy lejos de lo que esperaban los rectores del Al Ittihad y su actuación en la derrota 2-5 ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo le ha puesto en el ojo del huracán.

Así, ante las críticas recibidas en redes sociales, el delantero francés ha optado por eliminar su cuenta de Instagram. En X -antes Twitter-, aunque mantiene el perfil abierto, no publica nada nuevo desde el 5 de diciembre.

El enfado entre la afición de su club con Benzema es total. El ariete ha sido apodado incluso por algunos como 'Ben Hazima', lo que traducido al español significa 'hijo de la derrota'.

Walid Al-Faraj, uno de los periodistas deportivos de referencia en Arabia, señala que "la distancia entre el público y Karim Benzema crece cada día. Nunca logró marcar la diferencia, y en especial hay que decir que no hace ningún esfuerzo. Es como si le estuviera diciendo al público 'solo me estoy divirtiendo contigo"'.

"Cuando Cristiano Ronaldo llegó a Arabia en enero ya dio señales de que quería rendir al máximo, pero Benzema no ofrece nada. Es como si al equipo no le agradara. Está incómodo y no conocemos el motivo", abunda el periodista.

La temporada comenzó con mal pie por las desavenencias del exmadridista con su técnico, Nuno Espirito Santo, quien llegó a tacharle sin ambages de vago.

"Eres un gran jugador, pero parece que te da pereza presionar al rival", le dijo Nuno a Benzema indicándole que hablara "con todo el grupo, no solo conmigo. Tú eres el líder del equipo, el ejemplo para los jugadores y el deportista más importante. Debes tomar la iniciativa y ser un ejemplo para todos los jugadores". Una discusión que acabó con el despido del entrenador portugués.

Su club, el Al Ittihad, es sexto en la tabla y ya sin opciones de meterse en la pelea por la liga. Benzema ha anotado ya doce dianas, pero su rendimiento y sobre todo su actitud ya le han granjeado enemigos en su propio equipo y en su masa social.