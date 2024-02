¡Alarma Benzema! Se queda fuera de la Champions

El paso de Karim Benzema por el Al Ittihad no está siendo nada sencillo. El técnico del club saudí, Marcelo Gallardo, ha decidido que el francés no sea uno de los cinco jugadores extranjeros que pueden disputar la ida de los octavos de final de la Champions Asiática.

Por tanto, Benzema no viajará a Uzbekistán, donde su equipo visitará este jueves el estadio del Navbahor Namangan, octavo clasificado en la liga de su país. Uno de los motivos principales de su ausencia es la falta de ritmo competitivo, después de ausentarse de la pretemporada que hizo el Al Ittihad en Dubái. Además, la relación con su entrenador no es que sea brillante.

Los cinco elegidos de Gallardo

A pesar de la baja del galo, Gallardo se lleva en la convocatoria a cinco jugadores no asiáticos de su equipo. El técnico ha apostado por el central egipcio Ahmed Hegacy, los centrocampistas N'Golo Kanté y Fabinho, dos exjugadores de la Premier, y los delanteros Romarinho y Abderrazak Hamdallah.

El exdelantero del Real Madrid continuará ejercitándose para volver a los terrenos de juego cuanto antes. Durante la pretemporada de su equipo, Karim entrenó en solitario en las instalaciones del club de Arabia. Aun así, estos últimos días ya se había incorporado a los entrenamientos sobre el campo junto a sus compañeros.

'KB9' no ha tenido el rendimiento esperado en el Al Ittihad. El francés llegó al club saudí como uno de los mejores jugadores del planeta, siguiendo los pasos de su antiguo compañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Seis meses después, buscó marcharse de la institución.

Benzema adujo sentirse "bajo presión" y solicitó irse "temporalmente". Esta posibilidad no fue aceptada. Su caso no fue una excepción. De hecho, a mitad de la actual temporada se experimentó el deseo de muchos de dar vuelta atrás a su decisión de marcharse a Arabia Saudí. Jordan Henderson es el ejemplo. El futbolista inglés decidió dejar el Al-Ettifaq tras disputar 19 partidos y volvió para competir en Europa junto al Ajax. De momento, Karim continuará defendiendo el escudo del Al Ittihad. Aunque contra el Navbahor Namangan no.