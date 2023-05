Xabi Alonso huye de ‘Neverkusen’

La presencia del Bayer Leverkusen en una semifinal europea conduce al club alemán hacia un gafe del que quiere escapar: ser el eterno segundón El equipo de Xabi Alonso no gana un título oficial desde 1993 y en 2002 llegó a rozar tres títulos en una sola temporada. Ahora la Roma de Mou parte con ventaja

Seguramente ninguna afición del mundo puede llegar a entender la impotencia que sintieron los seguidores del Bayer Leverkusen en la temporada 2001-2002, la mejor de la historia para un club que lleva en primera división desde 1980. Pese a que fue para enmarcar, tuvo un desenlace desastroso. A falta de tres jornadas para finalizar la Bundesliga, el equipo de la aspirina era líder de la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor y estaba en las finales de Copa de Alemania y Champions League. Hasta entonces, nunca una escuadra alemana (ni europea) había estado tan cerca de conquistar el famoso triplete.

La situación para convertirse en leyenda era privilegiada, pero la presión pudo con los pupilos de Klaus Toppmöller, que dejaron escapar de manera estrepitosa las tres coronas. Dicen en Alemania que, si esos mismos jugadores hubieran vestido la camiseta del Bayern, lo habrían conseguido todo. El caso es que a partir de aquel año los rojinegros se ganaron la fama de equipo casi campeón, que todavía hoy les persigue.

Aquella historia era ya conocida para el público del BayArena. Dos años antes del gran descalabro, perdieron otra liga de forma excepcional. Fue en la 99-00: el Leverkusen solo necesitaba sumar un punto contra el modesto Unterhaching, que no se jugaba nada, para coronarse como campeón, pero cayó por 2-0 (gol de Ballack en propia puerta incluido) y el título fue a parar a Múnich. Entonces, se le achacó a falta de experiencia. Lo que ocurrió después, a falta de sangre fría. Uli Hoeness no desaprovechó la oportunidad para atizar a su rival: “Visto como pierden finales, no nos superarán ni en un millón de años”.

Un final dramático

Perdieron 2 de sus 3 últimos partidos de liga, cayeron en la copa alemana contra el Schalke 04 y un gran Iker Casillas les privó de la Champions League en la final de Glasgow de 2002. Nació el equipo casi campeón, el Neverkusen, como cantan en los campos alemanes. El modo en el que concluyó aquella temporada fue cruel y empaña los logros del excelente grupo de jugadores que configuró Toppmöller. Un vestuario irrepetible que practicó un fútbol vistoso y revolucionó el estilo de juego alemán. Puede que algún día se haga justicia con el equipo de la aspirina. De momento, este año, otra vez pelean por un nuevo título europeo.

¿Soñar con el título?

Según los pronósticos de Betfair, que el Bayer Leverkusen gane la Europa League de 2023 se paga a 5€ por euro apostado y, aunque no es el gran favorito es ya un éxito que hayan logrado llegar a esta ronda. El equipo de Xabi Alonso busca su primer título oficial desde 1993 y le sigue persiguiendo la maldición de 2002 en la que rozó tres títulos y no consiguió ninguno. El reto del técnico tolosarra es mayúsculo. Después de un inicio de temporada de lo más decepcionante, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso milita en séptima posición de la Bundesliga y con muchas opciones de jugar en Europa la próxima temporada. Algo impensable cuando cogió el equipo que estaba en puestos de descenso.

Un Xabi ‘camaleónico’

El aprendizaje de Xabi a las órdenes de Ancelotti, Guardiola, Mourinho, Pellegrini, Benítez, Denoueix, Toschak, Olabe, Ziarreta y Clemente y su paso por LaLiga (Real Sociedad, Eibar y Real Madrid), la Premier (Liverpool) y la Bundesliga (Bayern) ha contribuido a hacer del ahora entrenador del Bayer Leverkusen un entrenador 'camaleónico'. "El hecho de haber conocido diferentes campeonatos me permite adaptarme rápido", admite. La Roma de Mou tiene ventaja, pero Xabi quiere hacer historia con su actual club.