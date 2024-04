Xabi Alonso y un plan para ser el reemplazo de Ancelotti en el Real Madrid

Xabi Alonso es el hombre de moda. Sea en la competición que sea. En la Bundesliga, por supuesto. El entrenador español del Bayer Leverkusen ha hecho historia al ganar la primera Bundesliga en la historia de su equipo y poner fin a once años de dominio del Bayern Leverkusen, que desde 2013 no veía como un rival (el Borussia Dortmund, en aquella ocasión) le arrebataba el título de liga. Pero es que Xabi Alonso es también noticia mucho más allá. En toda Europa y también en algunas de las grandes ligas del continente. En España, por su futuro vinculado al Real Madrid.

No, el asunto no está muerto. Sólo hibernando. Se enfrío ya en diciembre de 2023, cuando el día 29 el Real Madrid hizo oficial que su entrenador, Carlo Ancelotti, seguiría en el conjunto merengue hasta 2026, esto es, dos años más de lo que tenía firmado. El movimiento sorprendió, porque el Real Madrid no es club de atar a sus entrenadores con tanto tiempo de antelación, pero los méritos del italiano han servido de mucho. Campeones de Liga.

La actual temporada sea, seguramente, la que mejor fútbol está desplegando el conjunto merengue con el preparador transalpino. Está por ver en qué se traduce en forma de títulos. El de Liga se da por seguro en las apuestas deportivas de Betfair, donde se sitúa con un 99% de probabilidades implícitas de levantarlo a una semana vista de que el FC Barcelona se plante en el Camp Nou para un clásico que podría acabar de sentenciar un campeonato por ahora impecable. El Real Madrid sólo ha perdido un partido en el torneo de la regularidad, frente al Atlético de Madrid y en el Metropolitano.

También ayudó para la renovación apresurada de Ancelotti la presión de Brasil, que apretaba para que fuera su entrenador desde este mismo verano. Aquello sirvió para obrar una ampliación de contrato que ya supuso un primer portazo a ver a Xabi Alonso el curso que viene entrenando a los merengues.

El segundo lo dio él mismo, cuando anunció que seguiría en el Bayer Leverkusen una temporada más. El anunció llegó cuando otros dos gigantes de Europa apretaban por su fichaje. Uno, el Liverpool, que lo veía como un claro candidato al relevo de Jurgen Klopp. El otro, el Bayern de Múnich, que tenía en Alonso un potencial salvador para la crisis en la que se han metido los bávaros esta temporada. Sin embargo, Xabi prefirió seguir un curso más para intentar completar su obra con mirada especialmente en Europa, donde volverá a a dirigir a los germanos en la Champions, una competición en la que el Bayer tiene la espina clavada de la final de 2002, aquella que no ganaron por el golazo de Zidane y las paradas de Iker Casillas.

El hito de mantenerse en el Real Madrid

Claro que detrás de esta decisión de Xabi Alonso también podría esconderse un movimiento estratégico que no mirara al corto, sino al medio plazo. Todo con el Real Madrid en el punto de mira. Porque, aunque ha renovado hasta 2026, está por ver si Carlo Ancelotti cumplirá la integridad del contrato. Primero, por tradición. El Real Madrid lleva varias temporadas sin encontrar un técnico que aguante en el cargo más de tres cursos.

El próximo para el italiano será el cuarto consecutivo. Ya estuvo dos campañas en su primera etapa. Zidane sumó seis, pero repartidas en dos periodos de dos temporadas y media cada una. Mourinho resistió tres en el cargo. Del Bosque estuvo tres cursos y medio. Hay que remontarse hasta los años 70 para encontrar un entrenador en el Real Madrid que aguantara cuatro campañas seguidas (y completas) en el Real Madrid. Fue Miguel Muñoz, que entre 1969 y 1974 dirigió a los merengues.

Así que no sería nada descabellado que para 2025, el italiano pudiera plantearse una posible marcha del equipo blanco y ser, entonces, cuando Xabi Alonso retornara al banquillo merengue. Porque, lo que sí queda claro, es que para el Real Madrid el tolosarra es una suerte de prioridad, no sólo por su rendimiento, sino por representar un estilo deportivo y personal que encaja perfectamente en el ADN merengue. También a Xabi parece llamarle la atención un proyecto para el que (como con Liverpool, Bayern y Real Sociedad) tiene activadas cláusulas liberatorias del Bayer Leverkusen. Su renovación de contrato, de cumplirse este recorrido, sería una fórmula para ganar tiempo antes de preparar su asalto a la casa blanca.