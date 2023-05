Saltan las alarmas en Mánchester

De Bruyne sufre una lesión de la que se desconoce el tiempo de baja con la Champions en el horizonte "Kevin no está porque no se encuentra bien. Tiene una lesión y desconozco el tiempo de baja", asegura Guardiola

El centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, no participó ante el Fulham por lesión y se desconoce cuál será el tiempo concreto de baja en lo que puede ser una ausencia clave con la Champions en el horizonte.

El belga, que forma una dupla letal con Erling Haaland en la parcela ofensiva del equipo, se cayó de la convocatoria ante el Fulham y su regreso es una incógnita incluso para el propio Pep Guardiola.

"Kevin de Bruyne no está con la plantilla porque no se encuentra bien. Tiene alguna lesión y no ha podido viajar. Desconozco el tiempo de baja", apuntó el técnico catalán.

El City busca el triplete

El conjunto skyblue tiene ante sí un inmenso reto en las próximas semanas. Quedan nueve encuentros (o 10, si vence al Real Madrid) para conseguir un triplete histórico: Premier League, Champions League y FA Cup.

En la Premier lo tiene todo de cara, mientras que en Champions deberá deshacerse del Real Madrid y vengarse de lo ocurrido la temporada pasada. En el torneo copero tendrá que vencer al siempre peligroso Manchester United.