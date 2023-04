El día que Haaland se 'Guardiolizó'

El noruego, por vez primera en Manchester, fue más protagonista por su juego que por sus goles Algunos creían que el City era mejor equipo cuando no estaba Haaland, pero ante el Arsenal se encargó el noruego personalmente de desmentirlo

Imagínense llevar 49 tantos en lo que llevamos de temporada y que haya ciertos sectores que aseguren que tu equipo compite mejor sin ti sobre el terreno de juego. Eso le ha pasado a Haaland este año. Cuando peor estaba el City, y a pesar de caérsele los goles de los bolsillos, se apuntó al noruego como el 'culpable' de que el engranaje 'citizen' no carburara como antaño.

Desconectado, fuera de contexto y sin química con el resto de sus compañeros fueron algunos de los calificativos que la prensa británica utilizó para hacer ver que con Haaland el Manchester City de Guardiola jugaba peor. Sin embargo, ahora nadie osa tocar la figura del noruego.

El partido ante el Arsenal no fue más que la demostración de que en un conjunto 'sky blue' armónico, Haaland no solo no desafina, sino que es capaz de tocar las mismas partituras que talentos como De Bruyne, Grealish o Bernardo Silva. Se ha empeñado Guardiola en incluirlo en un ecosistema que le beneficiara, pero también el potentísimo '9' ha puesto de su parte para ser uno más en el juego. Ahora se parece mucho más a los '9' de Pep.

Adaptación total

Haaland está totalmente adaptado a este Manchester City. Y las pruebas van más allá de los goles, que es algo que le viene de serie. Si en el inicio de temporada lo vimos algo más desconectado del juego, ahora la película es bien distinta. Está desconectado cuando el equipo así se lo pide, fijando centrales y siendo amenaza constante, pero también hemos visto como ahora se siente también comodísimo cuando debe intervenir en la elaboración del juego.

La victoria ante el Arsenal, sin ir más lejos, no se entiende sin la figura del noruego. Ya no solo por las dos asistencias que le brindó a Kevin de Bruyne y su gol que sirvieron para 'matar' al conjunto 'gunner', sino por su capacidad de jugar de espaldas, de analizar los espacios y de ganar duelos ante cualquier central para empezar a atacar. Si en la Premier tenía una media de 13,4 pases por partido, ayer realizó hasta 22, síntoma de que el equipo le necesitó más en la construcción y él no dijo que no.

Una actuación clave en el juego

Ayer, su presencia fue clave para muchos de los inicios de jugada del City ante la presión adelantada del cuadro de Arteta. Bastó con balones a la 'boya' Haaland, que los aguantó y los sirvió para que De Bruyne y Grealish encararan a la línea defensiva rival o directamente se plantaran ante Ramsdale. Haaland sirviendo al tercer hombre, que atacaba el espacio entre centrales y entre centrales y pivotes 'gunners'. Muy de los '9' de Pep.

Holding y Gabriel se volvieron locos. Saltar a Haaland era perder el duelo individual y dejar un vacío que aprovechaba De Bruyne, mientras que dejar recibir al noruego era permitir que, con espacios, atacara toda la línea defensiva rival. Un auténtico puñal en cualquiera de los dos casos. Él solo se cargó cualquier intento de presión del Arsenal.

Y claro, además de todo el juego de espaldas y de esa voracidad para correr a la espalda de los centrales en cuanto De Bruyne tenía el balón en sus pies, pues tiene ese gol innato. Anotó solo uno, pero pudo irse a casa con el balón del partido. Ramsdale lo evitó, en uno de los primeros partidos donde Haaland es mucho más protagonista por el alto nivel de comprensión del juego que por sus goles.