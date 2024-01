De Rossi y Dybala devuelven la ilusión a la Roma

El técnico italiano se estrena en el banquillo romano con tres victorias en sus primeros tres partidos Paulo Dybala ha hecho un paso al frente para colocar de nuevo a la Roma en las plazas europeas

El arranque de temporada de la Roma de Mourinho no fue para nada bueno. Es por eso que, tras una mala racha, la directiva romana sorprendió a todo el mundo destituyendo al técnico portugués. Consulta todas las apuestas de fútbol aquí.

No obstante, parece que la llegada de De Rossi al banquillo romano ha sido una bocanada de aire fresco. Mientras que la Roma no pudo ganar en ninguno de los tres últimos partidos con 'The Special One', sí lo ha hecho en los primeros tres con De Rossi liderando al equipo.

El ex jugador y actual entrenador italiano se ha estrenado en el banquillo romano con dos victorias ligueras frente al Hellas Verona y al Salernitana, así como también ha ganado al Al-Shabab saudí en un partido amistoso.

Además, Paulo Dybala parece haber dado un paso al frente para sacar adelante al conjunto romano de la mala dinámica y colocarlo de nuevo en las plazas europeas.