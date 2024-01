Campaña: “Si quiero, puedo volver a ser el de antes”

La vida para José Gómez Campaña (Sevilla, 1993) nunca fue igual desde aquel fatídico mes de diciembre del 2020. Lo que iba a ser una lesión muscular importante, la lesión más grave que había tenido tras romperse el quinto metatarsiano diez años atrás, terminó convirtiéndose en el inicio de una larga y durísima travesía. Recaídas, más lesiones musculares y, la última, una rotura del cruzado han impedido al talentoso centrocampista sevillano seguir una trayectoria profesional que apuntaba alto, muy alto.

Un pelotero joven, que sonaba para Sevilla y Atlético de Madrid y al Luis Enrique había llamado a filas para la Selección. Pero el calvario de lesiones le obligó a ir frenando su marcha. Hoy, más de tres años después, José Campaña está de vuelta. Con las pilas cargadas, físicamente impecable y con la esperanza de volver a ser el que era. El primer paso será encontrar equipo tras acabar contrato con el Levante el pasado mes de junio. Por trayectoria no será. Se ve con cuerda para volver a ser el centrocampista que maravilló en Valencia.

- ¿Cómo está José Campaña anímicamente en estos momentos?

Me encuentro muy bien, en un buen estado después de la lesión y de todos estos meses. He llevado muy bien este periodo, tanto mental como anímicamente. Han sido siete meses duros de trabajo, pero los he sabido llevar muy bien. Estoy muy contento de los resultados que he tenido y a día de hoy la lesión ha quedado olvidada. Estoy con muchas ganas de volver y de volver a competir sobre todo.

- ¿Y físicamente? Parece que la lesión empieza a ser cosa del pasado… ¿Cómo te sientes? ¿Estás ya para regresar por todo lo alto?

La lesión, desde hace un mes y medio, para mí está olvidada. Hace ya unas semanas que empecé a entrenar con mis compañeros del Levante y tengo plena confianza en que la rodilla ha quedado completamente bien y estable. Estoy mental y físicamente preparado para competir en cuanto tenga contrato con un equipo. La verdad es que tengo muchas ganas y mucha ilusión por volver. Ya podría estar para competir.

- Un internacional español hace relativamente poco que ahora está sin equipo. Es un titular potente, pero supongo que también muy duro, sobre todo al principio…

Bueno, más que al principio es ahora. Ahora es cuando se te hace más duro porque ves que ya estás físicamente bien para jugar partidos y en cambio no puedes. Entreno cada semana para coger el ritmo, pero ver que cada fin de semana que pasa sigo sin tener ese premio de competir, pues se hace duro. Al final, es algo que conlleva el haber estado lesionado de gravedad tanto tiempo. Lo que no quiero ahora es precipitarme en volver de cualquier manera. Quiero elegir bien este destino.

- Pocos como tu para saberlo porque las has vivido de todos los colores. Como se convive con las lesiones? Si es que se puede convivir…

Siempre lo he dicho, he llevado mucho peor las lesiones anteriores que esta, que es más grave. No sé si por los años o por no ser tu primera lesión importante y has aprendido de las demás. Todas las lesiones son complicadas, sean menores o graves.

- Uno puede separar el hecho de estar luchando contra una lesión con la vida familiar o una cosa afecta a la otra? Cómo lo has lidiado tu y tu familia?

Yo he tenido la suerte de que mi pareja siempre ha estado ahí. También me he entretenido con mis hijas, que me han hecho olvidarme un poco más de lo que estaba pasando. Mi pareja es y ha sido la gran sufridora junto conmigo. Lo que me quitó el fútbol me permitió poder vivir el embarazo de mi pareja más de cerca.

- Encima la lesión llega unos meses antes de acabar contrato con el Levante... ¿Todavía se hace más dura?

Se hace dura porque no sabes qué va a ser de ti el día que te recuperes, que es lo que me está pasando ahora. Por eso te decía, que no es tan duro el inicio como el final. Tenía el miedo de pensar que los clubes no iban a apostar por mí y es lo que me está sucediendo. Dudan de si voy a estar bien para competir. Eso es muy jodido. A pesar de que tu sabes que tienes la rodilla 100% recuperada, es jodido ver que los clubes no te saben si apostar. Ahora estamos buscando la mejor opción, la que más se adapte a mis necesidades. Quiero tener la oportunidad de volver a sentirme jugador, a disfrutar de serlo y a tener los minutos que necesito. Me considero que soy joven y lo que quiero ahora es jugar y demostrar a los clubes que hoy en día dudan de que estoy todavía para competir a buen nivel.

¿Cómo se lleva mentalmente eso de trabajar en solitario, sin compañeros, sin partido el fin de semana...? ¿Has necesitado ayuda psicológica?

Tuve hace unos años la rotura de los isquios y sin embargo sufrí mucho más esa primera que esta. No sé por qué, quizás porque me cogió en el mejor momento de mi carrera, o porque, cuando me estaba recuperando, me volví a romper de lo mismo… Pero me costó mucho más aquella. A día de hoy, gracias a Dios he tenido la mente muy fuerte para afrontar esta etapa de mi lesión con la madurez necesaria. Tenemos un psicólogo deportivo en el Levante que no se creía cómo podía estar tan bien.

- Estas lesiones musculares que se repiten desde el 2020 hasta la última de rodilla que te deja sin equipo llegan seguramente en tu mejor momento como futbolista. Saliéndote en el Levante, internacional, con los ‘grandes’ llamando a la puerta… ¿Cómo viviste esa época que parecía que todo te venía de cara?

Lo primero de todo, con los pies en el suelo. Sabía de dónde venía, todo el esfuerzo que había tenido que hacer para llegar a estar ahí arriba. Me acordaba de mi época en la que decido salir del Sevilla para buscarme la vida y en la que doy muchas vueltas por muchos sitios distintos para poder encontrar mi mejor juego. Fue una época muy complicada, donde parecía que aquel jugador que brilló en la cantera del Sevilla había desaparecido. Entonces, vivir todo eso me hizo que cuando llegara mi momento, no se me fuera la cabeza y tuviera los pies en el suelo. Recibí todo con mucha humildad. Eso sí, es inevitable que te entre ese nerviosismo y esa sonrisa porque los esfuerzos han traído sus frutos.

- ¿Esperabas pegar el petardazo y fichar por un ‘grande’? ¿Dónde te veías?

Me veía en mi mejor momento. Ya había cumplido el sueño de ser jugador profesional, de debutar en Primera con el Sevilla y de estar en la élite y, además, con la llamada de Luis Enrique pude cumplir el de ir a la Selección y ser internacional. Y luego, claro, tienes el sueño de jugar en uno de los clubes más importantes y jugar contra los mejores de Europa y del mundo. Lo vi cerca, me había costado mucho, pero ahí estaba. Sin embargo, una desgracia deportiva lo mandó todo al traste… Pero eh, todavía tengo 30 años, me considero joven y creo que me quedan años por delante. Aunque haya tenido un alto en el camino, aún voy a seguir currando para poder volver a estar en esa situación.

- Y de repente, las lesiones. ¿Pensaste que se te iba el tren ese de triunfar en un grande o solo pensaste en currar y volver después de cada lesión?

No, en ningún momento lo pensé. Es verdad que en ese momento estaban dos opciones muy importantes para fichar que eran Atlético de Madrid y Sevilla, pero no pensé que se me pasara el tren. Que si me había pasado era porque me tenía que pasar. Hoy justo lo he comentado con mi readaptador, que le decía a otro compañero de equipo que yo me había vuelto a romper el isquio en su día por volver dos días antes a entrenarme de lo que me tocaba. Pero yo siempre he dicho lo mismo: me he roto porque me tenía que romper y ya está. Sabía que, tras una etapa buenísima, se avecinaban unos meses muy duros, con una lesión grave que no había tenido nunca. Solo en mis primeros años en el Sevilla me rompí el quinto metatarsiano. Y de eso habían pasado en ese momento 10 años ya.

- Repasando estos últimos tres años uno puede pensar: ¿qué hubiera pasado si José Campaña no encadena tantas lesiones y tan graves? ¿Tu te has hecho esta pregunta alguna vez o lo tomas como parte de tu carrera?

Te diría que no, pero siendo realistas claro que lo piensas. Al final yo veía cómo hablaba de mí la gente y el interés que tenían algunos clubes muy importantes. Te mentiría si dijera que nunca lo pensé. Si no me hubiera lesionado en un momento tan importante como aquel (cuando tenía el fuerte interés de Atlético y Sevilla) otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, es lo que he dicho antes. Son gajes del oficio y ya está. Al final, aprendí de esas situaciones, intento cuidarme más y estar más pendiente de mi cuerpo. Espero que si un día vuelve a llegar la oportunidad pues no tener esos problemas.

- Ahora, tras la grave lesión de rodilla, todo parece empezar de nuevo otra vez. Con fuerzas renovadas. ¿Qué busca José Campaña a partir de ahora y qué le pide al 2024?

Busco encontrar un club en el que me puedan dar la continuidad, que es lo más importante ahora mismo. Quiero que vea lo que he hecho y lo que llevo de carrera. A partir de ahí, volver a sentirme futbolista y a ganar confianza. Quiero volver lo antes posible a ser el jugador que era.

- Experiencia en el extranjero ya tienes. Comentaste en alguna entrevista previa que salir fuera te hizo crecer y mucho, incluso en experiencias que no fueron las deseadas como en Oporto. ¿Es una opción que valoras ahora mismo?

Valoro lo que sea. En España he vivido los mejores años en lo deportivo, pero sí que es verdad que el extranjero me ayudó mucho a madurar, a darme ese plus y a convertirme en el jugador que soy ahora. Entonces eso, no descarto nada. Escucharé al Levante y lo respetaré en todo momento, pero veremos qué me depara el futuro.

- Aún tienes solo 30 años, estamos todavía a tiempo de ver la mejor versión de José Campaña, esa que le llevó a ser internacional?

Eso siempre depende de uno mismo. He pasado tres años muy difíciles, sin tener esa continuidad que todo jugador necesita, pero lo que te puedo decir es que estoy seguro que si quiero podría llegar a estar a ser el que fui antes de esta durísima etapa. No sería el primero ni el último que lo lograría.