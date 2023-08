Pep Guardiola bate un nuevo récord en competiciones europeas

La conquista de la Supercopa de Europa con el Manchester City ha supuesto un nuevo paso en la laureada trayectoria del técnico A sus 52 años y con aún muchos años por delante, Guardiola puede batir muchas marcas en cuanto a títulos logrados

La plantilla del Manchester City, comandada por Pep Guardiola, celebró en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo (Grecia) el hito de haber conquistado su primera Supercopa de Europa, al imponerse en la tanda de penaltis (5-4) al Sevilla tras el 1-1 de los 90 minutos. Este logro ha supuesto un nuevo paso en la laureada trayectoria del técnico de Santpedor. Consulta las apuestas de fútbol.

Después del duelo Guardiola comentó que "un partido de este nivel, tan igualado, en estas fechas es una moneda al aire" y celebró la victoria porque su equipo necesitaba "ganar por el momento de la temporada y por la calidad del rival" que "era imperioso recuperarse de la derrota de la Comunity Shield" contra Arsenal.

Con la consecución de esta Supercopa de Europa, Pep ya cuenta con cuatro en sus vitrinas, igualando a Carlo Ancelotti. Además, el catalán es el primero en lograrlo con tres equipos distintos: dos con el Barça, una con el Bayern y una con el Manchester City.

Pese a todo, el equipo no está para muchas celebracines. La Premier ya está en marcha y de hecho ayer Guardiola comentó que este título "no va a poder ser celebrado ni siquiera con una gota de alcohol" y dio "las gracias" de forma irónica "a la Premier League por haber puesto el próximo partido contra el Newcastle el sábado, no el domingo ni el lunes".

Además, Guardiola ya es el segundo entrenador de la historia del fútbol con más títulos (36) en tan solo 15 años de carrera como entrenador. Pep ha superado los 35 títulos de Mircea Lucescu, que cosechó en 42 años, y ahora tan solo ve a Alex Ferguson por encima de él. El mito de los banquillos ingleses levantó 49 títulos en 39 años como director de orquesta, unos números que lo colocan como el número 1.