Messi lidera el triplete histórico de la 'Albiceleste'

El capitán y referente de la Selección Argentina se llevó su segundo 'The Best' en la Gala de la FIFA Lionel Scaloni y Emiliano Martínez también fueron premiados como mejor entrenador y mejor guardameta

Leo Messi fue el representante protagonista de la Selección Argentina en la séptima edición de la Gala de 'The Best' de la FIFA en París. Pero no el único, pues también estuvieron sus compatriotas Scaloni y el 'Dibu' Martínez, que se llevaron premio directo al palmarés.

El seleccionador de la 'Albiceleste' fue galardonado como mejor técnico del mundo, superando en las votaciones a Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Scaloni recibió el premio por su rendimiento desde el banquillo en el Mundial de Catar, donde fue clave en la gesta.

El 'Dibu' Martínez bailó sobre el escenario de la Salle Pleyel de París como lo hizo defendiendo la portería de su selección. El guardameta del Aston Villa superó a Thibaut Courtois y Yassine Bono en las votaciones.

La emoción del guardameta y del seleccionador conmovió a un Leo Messi que contempló la escena con una sonrisa de oreja a oreja, orgulloso de lo que habían conseguido juntos como plantilla. Scaloni seguía secándose las lágrimas tras el discurso del 'Dibu', que fue protagonizó uno de los grandes momentos de la noche.

"Siempre me preguntan, quienes son tus ídolos, a quién mirabas cuando chico. Yo siempre respondo, ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas al día, ver a mi papá trabajar siempre, ellos son mis ídolos", explicó el guardameta de Mar del Plata.