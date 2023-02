¿Por qué ha ganado Messi el The Best? Las fechas clave que deciden el premio de la FIFA

El jugador argentino ha sido el gran protagonista de la gala de los 'The Best FIFA Football Awards' La ampliación del plazo a causa del Mundial de Catar, clave para el triunfo de Messi

Lionel Messi ha sido el gran protagonista de la gala de los 'The Best FIFA Football Awards'. El jugador del PSG ha recibido en París su segundo galardón de la FIFA como mejor mejor jugador de 2022 y empata a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski como máximos ganadores del trofeo.

La victoria del argentino en la gala organizada por la FIFA se debe a un acontecimiento clave: el Mundial de Catar. El pasado mes de diciembre, el argentino ganó el máximo trofeo al que aspira cualquier futbolista y se coronó como mejor jugador de la historia en una final para el recuerdo.

Sin embargo, hasta ahora la FIFA premiaba los méritos realizados a lo largo de la pasada temporada y no en base a los hechos conseguidos a lo largo del año natural, algo que hacía France Football a través del Balón de Oro. Este antiguo formato dejaría la victoria en el Mundial de Catar (disputado en diciembre) sin validez para el premio The Best.

Es por este motivo que este año la FIFA ha decidido esperar a que se disputara el Mundial para decidir a los ganadores y reconocer el año natural de los futbolistas. Por su parte, France Football ha sido quien ha premiado los méritos realizados durante la temporada pasada, al contrario que hacía anteriormente, y premió a Karim Benzema el pasado mes de octubre como mejor jugador del mundo sin contar el Mundial.

Ha sido este cambio clave el que ha llevado a Leo Messi a conquistar su segundo premio The Best como mejor jugador del mundo. De no haber sido ampliado el plazo de votación debido al Mundial, el favorito indiscutible hubiese sido Benzema por sus méritos al levantar la Champions y La Liga durante la temporada pasada.