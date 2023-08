Leclerc prioriza el sueño de un título mundial con Ferrari antes que las especulaciones sobre su futuro

A pesar de las especulaciones sobre su posible cambio de equipo, Leclerc enfoca su energía en alcanzar el campeonato con el Cavallino Rampante El piloto monegasco asegura que su amor por Ferrari y su deseo de ser campeón del mundo con la escudería son su máxima prioridad

El futuro de Charles Leclerc en la Fórmula 1 ha estado en el centro de la atención, dado que su contrato con Ferrari finaliza al término de la temporada 2024. A pesar de las especulaciones sobre su posible marcha, el piloto monegasco ha dejado claro que su principal objetivo es alcanzar un título mundial con el icónico equipo italiano.

Aunque su temporada actual con Ferrari no ha cumplido las expectativas, lo que ha generado rumores sobre la posibilidad de que Leclerc considere otras ofertas de equipos como Mercedes, Aston Martin y Red Bull, él mismo ha aclarado su postura en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Leclerc enfatizó que, aunque es natural que los pilotos consideren diferentes propuestas cuando tienen oportunidades, su amor y compromiso por Ferrari siguen siendo inquebrantables. "Mi primer objetivo y mi primer sueño es convertirme en campeón del mundo con Ferrari, más que cualquier cosa", afirmó el piloto monegasco.

El joven piloto reconoció que la temporada actual está siendo complicada para Ferrari, pero no ve esto como un motivo para desanimarse. Leclerc dejó claro que está comprometido con el equipo y que ve un futuro brillante en Maranello. "Está claro, creo que para todo el mundo dentro de la escudería, que no estamos contentos con la situación en la que nos encontramos hoy, queremos ganar".

A pesar de la especulación en torno a la renovación de su contrato, Leclerc aseguró que su enfoque está en mejorar el rendimiento del equipo en el presente y que las negociaciones contractuales no son su prioridad. "Me encanta Ferrari. Me siento como en casa, y no puedo decir mucho más porque no ha habido ningún tipo de discusión, tan solo algunas bromas aquí y allá".