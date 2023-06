El gran 'pero' de Verstappen y Hamilton

El gran piloto británico, Jason Button, cree que para ser leyenda, un corredor no debe limitarse a la Fórmula 1 Button ha corrido este fin de semana las 24h de Le Mans y valora la figura de Fernando Alonso

Una de las voces más autorizadas en el universo del automovilismo es sin duda la de Jenson Button, el británico campeón del mundo de Fórmula 1 y que este fin de semana ha disputado las legendarias 24 horas de Le Mans. Así es el análisis de la apuesta deportiva.

Button ya corrió la prueba de resistencia en 2018, y valora así lo que supuso para él dejar la F1: "El automovilismo puede ser muy estresante. Por eso me retiré de la Fórmula 1, porque sentía que ya no tenía nada nuevo que aprender allí. Quería hacer otras cosas que me gustaban al volante, y por eso estoy en Le Mans".

Y es que en ese aspecto Button y Fernando Alonso se parecen. No quieren limitarse a la F1 y están abiertos a otras competiciones del motor. El ovetense también participó en Le Mans y en las no menos legendarias 500 millas de Indianápolis. Los dos fueron compañeros de equipo en el punto más bajo de McLaren y, Button no lo olvida.

El inglés se rinde a Alonso, no por lo que consiguió en el 'Gran Circo', sino por ser capaz de atreverse con otras modalidades y conseguir además victorias y grandes resultados.

"Fernando ha hecho un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1 y vino a correr en Le Mans y también en Daytona, ganó ambas y luego volvió a ganar Le Mans. No creo que su rendimiento haya disminuido a los 40 años", señala con sincera admiración.

De ahí el 'pero' que Button le pone a otros monstruos de la parrilla como Verstappen o su compatriota Lewis Hamilton. "Es muy posible que Max Verstappen pase a los libros como el mejor, pero me gusta la idea de que no puedes ser el mejor piloto del mundo si no has salido de la Fórmula 1", dice.