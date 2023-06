La decisión de Arturo Vidal

El chileno no seguirá en el Flamengo y deberá buscar destino en diciembre El ex del Barça no entra en los planes de Jorge Sampaoli

El centrocampista del Flamengo, Arturo Vidal, no seguirá en el equipo brasileño a partir del mes de diciembre. Así se lo habría hecho saber su entrenador, Jorge Sampaoli, que deberá buscarse equipo en diciembre.

El chileno, que vive en el ostracismo de la rotación del técnico argentino, no ha confesado todavía cuáles son sus planes de futuro: su prioridad, según apuntan desde Brasil, es la de regresar a su país natal.

El ex de Inter, Barça o Bayern, entre otros, fue claro en su mensaje: "La gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy al 100%. Es una decisión técnica que hay que aceptar. No lo comparto pero es lo que el entrenador quiere".

Fin a la etapa brasileña

Vidal pondrá, a final de año, el broche a su experiencia en el país sudamericano. Por el momento, ha firmado dos goles y ha conquistado dos títulos en un total de 51 partidos disputados con el Flamengo.

El latinoamericano es, sin duda, un trotamundos: ha jugado en equipos históricos como Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern, FC Barcelona o Inter. Una dilatada carrera que tendrá un punto y seguido en el próximo mes de diciembre.