Cuatro goles saliendo de suplente

Omri Gandelman, del KAA Gent, marcó cuatro goles saliendo al campo en el minuto 29 El centrocampista israelí es el primer jugador en conseguir esa hazaña en la Júpiter Pro League este siglo

Omri Gandelman, del KAA Gent, es el primer jugador en marcar cuatro goles como suplente en un solo partido de la Júpiter Pro League este siglo. El jugador israelí salió al campo en el 29' sustituyendo a Pieter Gerkens y se reivindicó con cuatro tantos. Fue ante el Charleroi (5-0) y todo lo que sucedió fue extraordinario para el mediocampista israelí, a quien su entrenador, Hein Vanhaezebrouck, había dejado en el banquillo.

Gandelman hizo cuatro goles en apenas sesenta minutos, los mismos que llevaba contabilizados en toda la temporada. Ingresó en el campo cuando su equipo ganaba por 1-0 y marcó el 2-0 en el 41', el 3-0 en el 48', el 4-0 en el 56' y concluyó su exhibición rematadora en el 67' dejando boquiabiertos a todos los espectadores, que quedaron asombrados ante el recital de Gandelman.

Según 'Opta', Gandelman se convertía en el primer jugador que marcaba cuatro goles saliendo desde el banquillo en la Liga belga en lo que va de siglo y muy probablemente pocas veces se haya dado una circunstancia similar en otras Ligas europeas.

Sin embargo, pese al esfuerzo de Gandelman, la victoria no sirvió para que su equipo accediera al play off por el título, lo que dejó un sabor amargo al jugador: "El equipo sigue siendo lo más importante y la decepción es muy grande. Hicimos nuestro trabajo, pero sabíamos de antemano que dependíamos de otros equipos. Desafortunadamente no pudieron ayudarnos a llegar al Play-Off 1"