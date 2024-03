Ferran Jutglà, 'desatado' en el Brujas

La irrupción de Ferran Jutglà en el Brujas, allá por agosto de 2022, fue meteórica. El delantero de Sant Julià de Vilatorta, que venía de salirse la temporada anterior con el Barça Atlètic, aterrizaba en el fútbol belga en forma de gran inversión para liderar el ataque del cuadro azul y negro. Y vaya si lo hizo. Ocho goles y cinco asistencias en sus primeros 14 partidos.

Incluso en Champions tuvo una gran carta de presentación. Ese desmpeño provocó que en el seno del FC Barcelona incluso se tiraran de los pelos por haber dejado escapar al ariete por una cantidad tan baja.

LA CARA AMARGA

Eso sí, Jutglà también pasó a vivir la cara más amarga por culpa de las lesiones. Se perdió la recta final de la pasada campaña y el inicio de la actual (no disputó ni un minuto de la previa de Conference League contra Osasuna). Le ha costado mucho tener continuidad y encontrar su mejor nivel, pero lo cierto es que este 2024 no podría haber empezado mejor para el ex de la UE Sant Andreu.

Jutglà, entrenando esta pretemporada con el Brujas / Brujas

Cuatro goles y dos asistencias en los últimos seis encuentros han 'iluminado' de nuevo la figura de Ferran. Ha recuperado el aura y se ha vuelto a asentar como titular en el cuadro dirigido por Ronny Deila. El Brujas es tercero en la Jupiler League y sueña con hacer algo grande en Europa (quedó primero en su grupo de la Conference muy sobrado). Dentro de tres días, ante el Molde, buscarán un histórico pase a cuartos de final.

BARBERÁ, SIN OPORTUNIDADES

La cruz en el Brujas la representa Víctor Barberá. El catalán llegó al Brujas este pasado verano. Precisamente, para hacer competencia a Jutglà. En su caso, el camino ha empezado muy espinado. Apenas 13' suma con el primer equipo en Liga. Está teniendo más incidencia con el sub'23, con el que sí ha podido anotar cinco goles. A sus 19 años, veremos qué le depara el futuro cuando termine la temporada.