La confesión más sincera de Endrick

La joven perla brasileña habla sobre los motivos que le han llevado a firmar por el Real Madrid Recomendad por Vinicius y en parte por su ídolo, Cristiano Ronaldo, el atacante se incorporará en 2024

El delantero del Palmeiras, Endrick, habló sobre su decisión de fichar por el Real Madrid, adonde llegará con 18 años en 2024, para el Diario MARCA: "Es un equipo muy grande, que Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas. Cristiano también, que es mi ídolo".

El brasileño, que era una de las grandes joyas sobre la que Madrid y Barça habían depositado esperanzas, reconoció que ha mantenido contacto con Ancelotti y varios brasileños, aunque tiene clara la fórmula: "Mantener los pies el suelo, tener humildad y perseverar".

La joven perla del fútbol sudamericano se mostró especialmente feliz e ilusionado por esta nueva etapa en su trayectoria: "Estoy muy feliz, pero tengo los pies en el suelo. No he ganado nada todavía. Es una elección correcta y Dios me ha dicho que es el mejor camino".

Así están las apuestas deportivas a la temporada del Real Madrid.

El Madrid piensa en el futuro

La dirección deportiva blanca ha dado un golpe de timón con la firma de Endrick de cara a 2024. Ante la renovación de Mbappé por el PSG y la poca confianza en Hazard, el club ya tiene atado en corto su futuro más inmediato en la parcela ofensiva.

En lo que puede ser el ocaso de Benzema, el jugador brasileño aterrizará en Madrid para poner la bases del futuro. Su polivalencia en ataque, potencial y, sobre todo, gol le avalan como un futbolista destinado a marcar una época en el fútbol europeo.