La auténtica pesadilla de Carlos Alcaraz

Pésimas sensaciones en pista para el murciano en este final de campaña, como quedó plasmado en París "No me he sentido bien en pista. Tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entrenar", señala

El año 2023 se le está haciendo demasiado largo a Carlos Alcaraz. En una trayectoria que se puede considerar paralela a la de Fernando Alonso en la F1, a las alegrías de la primera mitad de año ha seguido un otoño más triste de lo habitual.

Carlos está agotado tras una temporada llena de emociones fuertes y con un calendario sobrecargado de encuentros. Así, el final de temporada está resultando una auténtica pesadilla para el murciano. El actual número dos del ranking mundial cayó en primera ronda del Masters 1000 de París, algo que no había pasado este año en ninguna cita, ante el ruso Roman Safiullin por 6-3 y 6-4.

El de El Palmar decía además adiós al sueño de poder recuperar el número 1 mundial ahora en manos de Novak Djokovic -con quien entrenó en la capital gala- después de esa derrota. Carlos Alcaraz habló en rueda de prensa sobre su estado físico, de juego y emocional: "No me he sentido bien en la pista. Tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entrenar. No me he movido bien durante el encuentro. Físicamente, sin duda hay mucho que mejorar", dijo el joven talento español, un Alcaraz que está conociendo de primera mano el lado más amargo del deporte tras su fulgurante irrupción.

Sin duda esta etapa más gris también será un buen aprendizaje para Carlos Alcaraz Garfia de cara al futuro. No obstante, el murciano no quiso infravalorar la gran victoria de Safiullin y alabó con deportividad su tenis: "Ya sabíamos que ha estado jugando a un gran nivel en estos últimos meses, y consiguiendo ganar a grandes rivales y alcanzando finales. No me ha sorprendido para nada".

Asimismo, Carlitos dejó en el aire su plenitud física de cara al último torneo del año, el ATP Finals. "No lo sé. Tengo muchos días para entrenar, para poder alcanzar el nivel al que quiero jugar", añadió. El español se mostraba abatido por el tropiezo sufrido, no quiso hablar más allá y recalcó que su temporada había sido "muy larga. Esto nos servirá para el futuro, para buscar la manera de rendir bien durante esta parte del año".