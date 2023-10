Tchouaméni y Mendy, las opciones de Ancelotti para acompañar a Rüdiger

El Real Madrid afronta el partido contra el Osasuna con solo Rüdiger como central Nacho cumplirá su primer partido de sanción tras la expulsión en Montilivi

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti señaló a los franceses Aurelien Tchoauméni y Ferland Mendy como sus “opciones” para acompañar al alemán Antonio Rüdiger en el centro de la zaga de cara al partido contra Osasuna el sábado.

"Alaba no se encuentra a tope todavía. Mañana no va a jugar. Tenemos opciones. Mendy, Tchouaméni… sabréis mañana quién va a jugar, yo lo sé ya. Nos podemos adaptar porque el trabajo defensivo no es de individualidades, es de colectivo. Esta no es la preocupación para el partido, la preocupación es que jugamos contra un equipo muy organizado”, señaló.

“A Tchouaméni lo hemos probado en estos dos días de entrenamiento. Tiene actitud defensiva. Es bueno de cabeza, en los duelos… el aspecto defensivo que usa como pivote lo puede usar como defensa. La otra opción es Mendy, que es defensa y está acostumbrado a jugar en la línea de atrás”, completó.

Un encuentro para el que no podrá contar con los centrales David Alaba y Éder Militao por lesión y Nacho Fernández por sanción; por lo que solo tiene disponible a Antonio Rüdiger de la primera plantilla.

Ancelotti hizo hincapié en la rueda de prensa en la dificultad del rival: “Queremos terminar bien antes del parón. Es un equipo al que conocemos bien y ha hecho buenos partidos aquí. No hemos ganado las últimas dos veces y mañana tenemos que hacer lo máximo para intentar llevarnos los tres puntos”, analizó sobre el conjunto navarro.

El técnico italiano destacó la gran faceta defensiva del Osasuna y señaló la velocidad de circulación del balón como clave para crear peligro: “Jugar bien, intentar jugar un fútbol rápido y con intensidad para buscar soluciones ofensivas lo más rápido posible. Es un equipo que defiende muy bien y nos intentará buscar descolocados para hacernos daño”, amplió.

Además, Ancelotti también ponderó la conexión Vinícius-Bellingham: “Han jugado estos partidos un poco más cerca y combinan bien entre los dos. Tienen características distintas y les hacen combinar bien. Obviamente, pensado a futuro, si siguen así nos irá mejor”.