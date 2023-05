Riki Savikko: "Viajo mucho, soy libre y no tengo rutinas... Sí, me gusta ser crupier"

Se formó en el Casino de Barcelona y hoy viaja por todo el mundo repartiendo cartas "Es un teatro, todo el mundo interpreta su papel en la mesa", explica Savikko sobre el póquer

Citamos a Riki Savikko durante una de sus pausas entre turno y turno en la mesa, donde lleva horas repartiendo cartas en el Winamax Sismix Marraquech 2023, uno de los torneos de póquer más prestigiosos del mundo. Profesionales y no profesionales se reunieron en Marruecos del 25 al 29 de mayo para retarse en la modalidad más popular de un "mal llamado" juego de azar, según todos los implicados.

Uno de ellos es este barcelonés, hijo de padre finlandés y madre granadina, que asegura que "solo un 30% de suerte, el resto es habilidad y, por supuesto, banco", lo que, traducido, significa tener una buena cartera. Savikko nos habla de la vida del crupier, de los jugadores, del juego y del nivel que tienen Gerard Piqué o Neymar, entre otros, a los que ha tenido bajo su dominio.

¿Cómo llega uno a ser crupier?

Empecé con esto en el casino de Barcelona... Yo estaba estudiando informática, vi una oferta en internet en la que buscaban gente para formar como crupier, solo de póker, que es mi caso, y como era un trabajo flexible para estudiantes y tal me apunté.

Y ahí sigue.

Me ha enganchado.

¿Por qué?

Porque es un juego que me apasiona, que no tiene fondo, en el que nunca dejas de aprender.

Cada día hay más torneos.

Sí, cada vez más, no hay tope. Mueve a muchísima gente.

¿Cómo es la vida de un crupier?

Tiene sus cosas malas y sus cosas buenas.

Primero las malas, por favor.

Es difícil a veces equilibrar la vida social en casa. La haces viajando, pero tus amigos de siempre, la familia, la pareja… Mantener un equilibrio perfecto es difícil.

Ahora lo bueno.

Viajas mucho, eres libre, no tienes rutina. Decido dónde voy a trabajar y dónde no. Decido si quiero vacaciones, si quiero estar en casa. Me gusta.

¿Y como vais de banco?

Hay de todo, pero si encuentras buenos torneos, va bien, sí. Hay mucho torneo donde ganas poco, pero cuando empiezas hay hacerlo en torneos menos importantes. No ganamos tanto como la gente pueda pensarse, pero no nos quejamos.

¿Un trabajo para toda la vida?

Sí, yo igual me retiro de esto. Me encanta viajar, no quiero hijos, mi novia me apoya… Es una vida chula, pero claro, también tiene sus cosas duras.

¿Cómo es el jugador de póker?

Es un personaje. Es un teatro. Hacen su papel, interpretan su personaje dentro de la mesa.

¿Mucho coco, verdad?

Hay que tener coco, pero también dinero. Sí puedes ir escalando poco a poco, pero es más difícil porque no puedes ser valiente.

En la vida a eso se le llama tener padrinos.

Tiene muchas similitudes con la vida porque la suerte, por muy bueno que seas, también influye.

¿Hay nivel en España de crupiers?

Mucho. Sigue habiéndolo, sobre todo en Barcelona, donde antes había muchísimo porque éramos pioneros en España. En Europa el de Barcelona llegó a ser el mejor casino durante mucho tiempo. Teníamos una muy buena escuela. Yo tuve compañeros muy buenos.

Tienen mucha responsabilidad.

Te puedes equivocar porque todos somos humanos, pero tienes que estar concentrado, super 'focused'. Normalmente no hay grandes liadas, pero puede haberlas… Un poco como los árbitros de fútbol porque el jugador puede pringar dinero por tu error.

Y eso que los turnos son largos.

A veces son bestias. Yo he llegado a trabajar dieciséis horas, diecisiete horas… Vas descansando, pero es duro.

Riki Savikko, crupier de póquer profesional | SPORT

¿Cómo se prepara?

Intento, cuando estoy en casa, estar tranquilo, hacer vida sana, ejercicio, descansar bien… Porque cuando llegan estos torneos te cambia el horario, trabajas de noche o muy temprano. Un torneo de póquer puede durar perfectamente una semana si es grande.

Dígame un secreto, ¿ha coincidido con Gerard Piqué?

Sí, lo he tenido en la mesa, en Barcelona, y es un jugador bastante bueno porque no tiene miedo. Y claro, es un factor bueno para él porque como tiene tanto dinero atrás puedes ser más valiente. En una persona que no tenga tanto dinero tiene más valor ser valiente. En su caso no tanto.

¿Y como jugador?

Es bastante táctico, pero la táctica al final cambia con el tema del dinero, que es muy importante.

¿Y a Neymar?

Es peor que Piqué. Pero Neymar es más el ‘show’, como Ronaldo en su día.

¿Cristiano?

Sí.

¿Cuál es el mejor futbolista jugando a póquer?

Sé que muchos juegan en timbas entre ellos, en la selección… Piqué es bueno, es bueno, ha ganado algunos torneos o casi. Al final es como un deporte para ellos, que les gusta competir, sobre todo en torneos. Es adrenalina y hasta que no juegas no lo sientes. Algo pasa dentro de ti cuando juegas un torneo.

¿Es un deporte?

Para mí es un deporte. Totalmente. Se debería diferenciar con los juegos de casino. El póquer es diferente.

¿Por qué?

No es un juego de azar, se considera así, pero no debería considerarse así.