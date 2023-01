El reto enorme de Joan Mir en MotoGP

El piloto catalán compartirá box con Marc Márquez la próxima temporada Campeón del mundo en 2020, la moto de Honda poco o nada tiene que ver con la Suzuki

El piloto de Repsol Honda, Joan Mir, tiene ante sí un enorme reto esta temporada 2023, donde compartirá box con Marc Márquez: "Puede ser algo muy positivo, porque te estás midiendo con el mejor piloto de la parrilla y eso te hará apretar y sacar algo más de ti".

El catalán, que consiguió el título en 2020 y ha estado lejos de la cabeza en las dos últimas campañas, valoró sus primeras sensaciones encima de la moto: "Es diferente a las que he llevado; se tiene que pilotar de forma distinta y puedes ganar mucho tiempo en la entrada de las curvas".

En esta línea, el ex de Suzuki reconoció que el cambio es positivo: "Está claro que cuando cambias de equipo tienes que conocer a toda la gente y adaptarte a la nueva dinámica, que es un poco diferente. Eso es algo que me tendré que ir acostumbrando, pero me gustó la manera de trabajar".

Un Mundial ilusionante

A falta de un mes para el inicio del campeonato, todos los pilotos encaran ya la recta final de su preparación y todos los favoritos al título siguen puliendo los pequeños detalles para ser más competitivos en el Mundial de 2023.

El vigente campeón, Pecco Bagnaia, y pilotos como Marc Márquez, Fabio Quartararo o el propio Joan Mir aparecen entre los candidatos. El Mundial está más abierto que nunca y la emoción es máxima.