El Real Madrid busca un heredero para su lateral izquierdo a la altura de Marcelo y Roberto Carlos

Ambos ocuparon esa demarcación durante más de 20 años, siendo claves en los éxitos del equipo blanco y considerados los mejores del mundo en su posición. Mendy y Fran García no terminan de convencer a Ancelotti y el club ya trabaja para incorporar a un futbolista en esta demarcación. Dos cracks de la Bundesliga suenan con fuerza. El canadiense del Bayern Múnich Alphonso Davies y Alejandro Grimaldo, del Leverkusen de Xabi Alonso.

Primero fue Roberto Carlos. Era el año 1996 y el Real Madrid afrontaba una reconstrucción tras una temporada aciaga en la que ni siquiera había conseguido clasificarse para jugar en Europa. Lorenzo Sanz era el presidente en aquella época, y junto al brasileño llegaron también Suker, Mijatovic, Seedorf o Panucci ente otros.

Todos fueron fichajes de relumbrón y todos alzaron un año después la ‘Séptima’ en Amsterdam, pero a diferencia del resto, Roberto Carlos dejaría el Real Madrid 11 temporadas después, con dos Champions League más en la buchaca, además de cuatro Ligas, tres supercopas de España, una Supercopa de Europa y dos Intercontinentales, y lo más importante, con el cariño del Bernabéu que había podido disfrutar de un jugador de época.

Roberto Carlos dejaba un vació importante en la banda izquierda del coliseo blanco, pero otro joven brasileño, de nombre Marcelo, estaba dispuesto a hacer más llevadero el duelo para los aficionados madridistas. Y vaya si lo consiguió. Poco a poco Marcelo fue adquiriendo más y más trascendencia en el equipo, hasta llegar a ser tan importante para todos sus entrenadores que volcaban el juego en muchas ocasiones por su costado.

Su compenetración con Cristiano Ronaldo fue una fuente de oro para el Real Madrid y el brasileño ocuparía casi de forma ininterrumpida durante 12 años el puesto de lateral izquierdo, hasta que Solari y después Zidane y Ancelotti apostarán primero por Reguilón y después por Mendy. Marcelo dejaría años después, en 2022 el club, con 25 títulos, y es junto a Karim Benzema, el jugador que más campeonatos ha conquistado con la camiseta del Real Madrid.

Y en esta ocasión la historia no ha vuelto a repetirse y ningún otro lateral izquierdo ha tenido la capacidad de hacer olvidar a estos dos futbolistas. No esta tarea fácil, desde luego. En la actualidad Mendy y Fran García ocupan esta demarcación y Ancelotti no termina de ver claro quien debe jugar en este sitio. El francés por el momento está disputando más minutos, pero su historial de lesiones musculares no transmite demasiada seguridad en el club, y a Fran García todavía se le considera como un jugador de futuro que debe limar algunas carencias, sobre todo en el aspecto defensivo. Por ello el Real Madrid busca reforzarse en esta posición de cara a la próxima temporada y hay dos nombres que están sonando con fuerza.

Alphonso Davies, la máquina canadiense del Bayern

Con tan solo 23 años, este futbolista se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del conjunto alemán. Davies lleva ya cuatro temporadas ocupando el lateral izquierdo del equipo y ya sabe lo que es ganar la Champions League, una competición que pudo levantar en 2020 con la camiseta del conjunto bávaro.

El Real Madrid trabaja para repetir la fórmula Kroos, es decir, tratar de negociar con el Bayern su fichaje este verano, ya que el jugador se encontrará en esa época, en su último año de contrato. Todas las informaciones apuntan a que el jugador no quiere renovar con el conjunto alemán, por lo que la operación parece ser viable. Davies puede estar afrontando sus últimos meses como jugador del conjunto muniqués, y tratará de hacerlo levantando algún título, algo que según los pronósticos de Betfair, es muy factible, puesto que el Bayern es el absoluto favorito a lograr un año más la Bundesliga con una probabilidad implícita del 81,96 %. Y en Europa son los segundos favoritos para alzar la Champions (20%) solo por detrás del Manchester City (33,3%) y curiosamente por delante del que puede ser su nuevo equipo, el Real Madrid (13,3%).

Grimaldo, una perla de la Masía al servicio de Xabi Alonso

Aunque Alphonso Davies es la prioridad en el Real Madrid, Alejandro Grimaldo, recientemente convocado con la Selección Española, está llamando y mucho la atención en la casa blanca. El canterano del FC Barcelona milita en el Bayer Leverkusen que dirige Xabi Alonso, que está sacando lo mejor del futbolista, algo que ha reconocido el propio Grimaldo, además de haberse dejado querer recientemente por el Madrid.

Esta buena sintonía con su entrenador puede hacer tambíen que su futuro esté ligado a el y Xabi Alonso es uno de los candidatos para relevar a Ancelotti en el cargo, en el caso de que finalmente el italiano acabe marchándose a entrenar a la Selección de Brasil. Como en el caso de Davies, Grimaldo también anhela ganar la Bundesliga, y según las apuestas deportivas de Betfair, su equipo, el Bayer Leverkusen tiene una probabilidad implícita del 23,8 %.

Y la pregunta es, en el caso de que alguno de los dos llegue a Madrid, ¿serán capaces de ocupar el vació que han dejado Roberto Carlos y Marcelo? Son palabras mayores, pero de talento y de condiciones físicas van sobrados.