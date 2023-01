Pedri recoge el testigo de Iniesta para impulsar al Barcelona

En Betfair, el equipo de Xavi vive su mejor momento en los pronósticos y se sitúa con el presagio de la temporada más positivo desde que comenzó LaLiga La evolución de Pedri recuerda a los inicios de Iniesta. “Me recuerda mucho a Andrés, marca las diferencias, no he visto muchos talentos así”, dijo Xavi

Xavi Hernández hizo hace unos meses unas declaraciones donde comparaba a su jugador Pedro González, más conocido como Pedri, con Andrés Iniesta. "Más allá del caño, destaco cómo entiende el fútbol. No pierde el balón, cómo se va entre líneas a la espalda de los pivotes... me recuerda mucho a Iniesta, marca las diferencias, es una maravilla. Talentos así no he visto muchos", comentó.

Si por algo destacaba Andrés Iniesta en su etapa en el FC Barcelona, era por su estructura coordinativa. El jugador español era un prodigio con el balón de los pies. Andrés no poseía un físico privilegiado que le permitiese ganar a los rivales mediante acciones en velocidad, o disputas en duelos cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el genio de Fuentealbilla conseguía batir a sus rivales mediante exquisitos regates, tales como su famosa "croqueta". Unas habilidades similares a las de Pedri ahora.

Según los pronósticos de Betfair, el Barcelona vive ahora su mejor momento para el vaticinio de LaLiga y el estado de forma de Pedri se antoja clave para cumplir su gran objetivo: ganar el título nacional. Que el Barcelona gane LaLiga se paga a 1.33€ por euro apostado, situándose en el mejor índice de probabilidad desde que ha empezado el campeonato. Tras su derrota en Villarreal, el Madrid cae a los 2.7€ por euro apostado y va perdiendo la fe de los apostantes.

Superdotado técnico

El talento de Pedri es una base fundamental para el futuro del Barcelona. Al igual que Iniesta, Pedri es un superdotado a nivel técnico. De la misma forma, todas las acciones que ejecuta son de una alta precisión y efectividad. Además, el actual 16 azulgrana posee un gran desplazamiento en largo que pocas veces pudimos ver en Iniesta.

Contextos diferentes pero talento similar

Aunque sea casi imposible comparar a dos jugadores de distintas épocas, ya que jugaron en contextos diferentes, sí que podemos afirmar que la similitud entre ambos jugadores es muy alta, no solamente a nivel estructural, sino también por el impacto dentro del colectivo. Tanto Iniesta en el pasado, como Pedri en la actualidad, han conseguido tener un impacto en el equipo a partir de su calidad, creatividad y comprensión del juego, consiguiendo así, no solo multiplicar el rendimiento individual a través de las relaciones con el entorno, sino también mejorar el nivel competitivo del equipo gracias a sus actuaciones individuales.

Decisivo en el Metropolitano

Sin Lewandowski, el Barça requería de líderes en el Metropolitano y apareció Pedri González, que desde una posición más liberada por la izquierda, fue clave en la victoria azulgrana (0-1) en la visita al Atlético de Madrid. El centrocampista canario, no solo fue decisivo con su acción personal que acabó con el gol de Ousmane Dembélé, también sus números confirman un más que notable partido.

Sobre el papel, Pedri fue falso extremo, pero durante el encuentro se le vio por diferentes parcelas del campo. Ofensivamente el fútbol azulgrana pasó por sus botas. Según las estadísticas, intervino 76 veces (el quinto jugador de Xavi que más lo hizo ante el Atlético) y fue el futbolista que creó más ocasiones (2). También fue el que más regates completó y el que más centró (4), seguramente fruto de su nuevo posicionamiento en el terreno de juego.

Buen presagio para la Supercopa de España

Según los pronósticos de Betfair, el Barcelona es muy favorito a ganar su próximo partido (la semifinal de la Supercopa de España ante el Betis) y se paga a 1.22€ por euro a que así sucede. La solidez defensiva, doce porterías a cero en liga, unida a la gran evolución de jugadores como Ter Stegen, Araujo o el propio Pedri invitan a que Xavi esté empezando a encontrar el equipo fiable que buscaba el pasado verano.