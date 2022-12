El once ideal más repetido del Mundial

La mayoría de medios nacionales e internaciones coinciden en un once de gala del Mundial Amrabat, Griezmann, Messi o Mbappé, entre los elegidos

Siempre es complicado elegir un once ideal, pero es más difícil si cabe cuando se trata de un Mundial en el que la línea entre ganar o perder y brillar o decepcionar es cada vez más fina. Algunos jugadores han estado soberbios y entran de lleno en un once en el que no pueden caber todos.

Aun así, la gran mayoría de medios nacionales e internacionales han apostado por una alineación que podemos decir que es la ideal y la más repetida. Hay algunos cromos que han podido variar.

Este sería el once: Dibu Martínez; Achraf, Upamecano, Gvardiol, Theo Hernández; Amrabat, Griezmann, Enzo Fernández; Messi, Mbappé y Griezmann.

Cracks que se quedan fuera

Como siempre, algunos jugadores que han destacado muchísimo se han quedado fuera del once. Ounahi, centrocampista de Marruecos, Otamendi, clave con Argentina, o Giroud, goleador importante de la finalista Francia, se han quedado fuera por la mínima.

Otros como Bruno Fernandes, Bellingham o Musiala, pese a que sus selecciones no han logrado los objetivos en el Mundial de Qatar, también han brillado con luz propia.