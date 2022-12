Un Mundial para los secundarios de oro

Griezmann, Giroud o Julián Álvarez emergen como figuras del Argentina-Francia y están muy cerca del foco en los pronósticos que pueden generar Messi o Mbappé Desde 1966, solo un jugador francés ha creado más ocasiones en una sola edición del Mundial que las 21 de Griezmann, con Alain Giresse en 1982 y en 1986

El Mundial de Qatar va convertirse en el campeonato de secundarios de oro. Jugadores que no acaparan el foco como sus estrellas, pero que están reclamando tanta o (en ocasiones) más luz que sus compañeros galácticos de equipo. Más allá del duelo Messi-Mbappé,, la final ofrece muchas batallas con hombres de primer nivel llamados a ser clave. Fundamentales. Muchos son los hombres que pueden ser decisivos en un choque plagado de incógnitas a resolver. No sería novedad. No es la primera vez que los Griezmann, Lloris, Tchouameni, Theo, Julián Álvarez, Papu Gómez o Rodrigo de Paul se rebelan como claves en sus partidos al mismo nivel que los delanteros del PSG.

Por ejemplo, en la portería. El guardameta francés, Hugo Lloris, podría convertirse en el cuarto jugador en ser capitán de un equipo en dos finales consecutivas de la Copa del Mundo, después de Karl-Heinz Rummenigge (1982 y 1986), Diego Maradona (1986 y 1990) y Dunga (1994 y 1998). Con cada uno de los tres anteriores perdiendo al menos una de los suyas, Lloris podría ser el primero en ser capitán de un equipo ganador en dos finales seguidas.

Junto a Lloris, otra de las armas mejor usadas por Francia es el factor Griezmann. El jugador del Atlético de Madrid ha creado más oportunidades (21) y tiene el total de asistencias esperadas más alto (3,5) de cualquier jugador en la Copa del Mundo de 2022. Desde 1966, solo un jugador francés ha creado más ocasiones en una sola edición del Mundial que las 21 de Griezmann, con Alain Giresse con 24 en 1982 y 24 de nuevo en 1986.

El dúo de oro

Se da la circunstancia que Antoine Griezmann y Kylian Mbappé anotaron para Francia en la final de la Copa del Mundo de 2018 (victoria 4-2 contra Croacia). Solo cuatro jugadores han marcado alguna vez en dos finales de la Copa del Mundo separadas: Vavá (1958, 1962), Pelé (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982) y Zinedine Zidane (1998, 2006).

Otro jugador que partía como secundario es Olivier Giroud, e incluso parecía que iba a ser un Mundial en el ostracismo. A días de comenzar el Mundial de Qatar 2022, la noticia bomba de la baja de Karim Benzema en la selección de Francia sacudió al vigente campeón. Después de ganar su primer Balón de Oro, el delantero de Real Madrid se retiraba de la concentración de Les Bleus y el equipo de Didier Deschamps se llenó de interrogantes. ¿Quién tomaría su lugar en el armado del bloque? Para Deschamps, no había dudas y la solución estaba en la plantilla y tenía nombre y apellido: Olivier Giroud.

El máximo goleador histórico de Francia

Aquel delantero que supo ser campeón en Rusia 2018 sin haber marcado goles, se calzó el nueve de su equipo y no paró de romper redes qataríes con cuatro tantos, que además le sirvieron para erigirse como el máximo goleador histórico de su selección. Ahora, el delantero renacido buscará arruinar la fiesta de Argentina y en la final del próximo domingo.

La conexión Messi-Julián Álvarez

El Giroud de Argentina está siendo Julián Álvarez, que al igual que Giroud no partía como titular antes del Mundial “Después de Leo Messi, viene Julián Álvarez”, dice la prensa de Buenos Aires. No se trata de designar un sucesor, sino que es el segundo goleador de Argentina con cuatro tantos, cinco del capitán. Era el delantero centro suplente. Partía detrás de Lautaro y ahora es el nueve titular indiscutible. Culminará un año en el que su vida y su carrera se han disparado a otra dimensión.

Estaba en el River Plate en enero y contaba con solo cinco apariciones en la selección, no más de 34 minutos la más extensa. Viste los colores del Manchester City y jugará el domingo la final del Mundial al lado de un futbolista al que once años atrás pidió un autógrafo. Messi, el martes, quería darle el Man of the Match del Argentina-Croacia que le concedieron a él por costumbre, cuando se lo mereció por igual Julián Álvarez, que provocó el penalti del gol de Messi y marcó los otros dos tantos. Suma ya cuatro dianas en el Mundial. Igual que Hernán Crespo, Jorge Valdano y Claudio Caniggia, nombres históricos.