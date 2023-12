El Manchester City de Pep Guardiola tiene ‘Rodridependencia’

Los vigentes campeones cayeron ante el Aston Villa sin el pivote español, que se ha revelado durante las últimas temporadas como el sostén del cuadro citizen. Sin Rodri en el campo, el City apenas gana el 52,9% de sus partidos. Con Rodri sobre el verde, esa cifra se dispara hasta los 73,3% de los partidos. Llamativo. “Ahora mismo es el mejor centrocampista de Europa. Afortunadamente aún puede mejorar. Nos da mucho: en ataque, defensa...”, lo define Guardiola.

El Manchester City cayó derrotado ante el Aston Villa de Unai Emery (1-0) y dejó en evidencia que para el conjunto de Pep Guardiola, su jugador clave no es tanto la estrella, Erliing Haaland, como su sala de máquinas. El español Rodri se quedó fuera por sanción y, como viene siendo costumbre en los sky blues cada vez que pierden al pivote, el resultado fue negativo para el vigente campeón. Un resultado que, por cierto, lo deja tocado en las apuestas deportivas de Betfair, pero no hundido. El City sigue siendo el favorito a ganar el título de liga con una probabilidad implícita del 50%, eso sí, ya con el Arsenal pisándole los talones pese a que en la tabla los gunners son líderes y los citizens, cuartos.

Lo del conjunto de Guardiola sin Rodri no es anécdota. Es tendencia. El equipo ha jugado 17 partidos sin el internacional español y sólo ha ganado nueve, esto es, el 52,9% de estos partidos. El dato resulta llamativo porque, en la comparativa de los partidos en los que Rodri sí juega, el dato se dispara. En 150 encuentros con el centrocampista presente, el City ha vencido el 73,3% de los encuentros. Sorprendente. O quizá no tanto.

Los piropos de Guardiola

“Ahora mismo es el mejor. El mejor. Afortunadamente puede mejorar. Tiene cosas que mejorar, aspectos en los que crecer, pero tiene una gran mentalidad. Es un extraordinario pivote. Hemos tenido la suerte de que el club nos ha permitido firmar este tipo de jugadores. Cuando llegó era otro tipo de jugador. Desde entonces, ha jugado una gran cantidad de partidos. Ahora es uno de los capitanes y es un fantástico pivote. Nos da mucho: en construcción, ataque, defensa… Es que además cerca del área es muy peligroso. Le encanta llegar a ese último tercio, regatear y rematar. Es muy, muy bueno”, dijo Guardiola, su entrenador, a principios de temporada, con el comienzo de la Champions League.

Una competición que tiene su nombre grabado en oro por haber sido el futbolista que, con su gol, le dio su primer título de Champions al City. Eso sí, su primera parte fue horrible. Tanto que incluso el propio Guardiola lo usó de ejemplo a lo negativo en la charla del descanso. “En el descanso el míster me ha animado, me ha dicho a la cara que estaba mal, que era un líder y que tenía que cambiar la mentalidad”, admitió el propio Rodri al finalizar el encuentro frente al Inter. Ese discurso de Guardiola le hizo dar un paso al frente. La Historia se lo recompensó con el gol del triunfo.

Sin soluciones

El caso es sin Rodri, el City no encuentra fluidez ni soluciones. No sólo en defensa (le llegan a puerta más y más claro) sino también en ataque, donde suele ser dinamizador del juego en todo el campo. Ante el Aston Villa sirva de ejemplo que el equipo de Guardiola no fue capaz de tirar a puerta (ni fuera, ni dentro) en toda la segunda parte. Algo que no sucedía desde 2007. Esto es, hace casi 16 años.

Ante los Villanos (ojo, equipo con serias opciones de pelear por puestos Champions esta temporada), el entrenador de Santpedor trató de resolver la ausencia de Rodri con un centro del campo especial, en el que mezcló la ya habitual presencia de Stones a medio camino entre el centro de la defensa y la medular, acompañando de Akanji y Bernardo Silva.

La fórmula no salió bien. Tampoco con la presencia de Kovacic, futbolista croata que, por ahora, no está logrando encontrar su hueco como sí lo había hallado en el Chelsea. El resultado: una derrota y un buen mar de dudas que, aunque no encuentren reflejo en las apuestas, sí se dejan notar en la clasificación.

Entre tanto, el Arsenal de Arteta (próximo rival del Aston Villa) se frota las manos con el deseo de poder, esta vez sí, abrir brecha y ganar la Premier que la temporada pasada se les fue de las manos tras un buen puñado de jornadas liderando la clasificación.