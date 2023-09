Kvaratskhelia no encuentra el gol

El delantero todavía no ha marcado y sólo ha repartido una asistencia en los últimos 24 partidos El georgiano fue la sensación de la temporada pasada en la serie A con 12 goles y 10 asistencias

Khvicha Kvaratskhelia (Tiflis, 2001) fue la sensación de la temporada pasada en el fútbol europeo y fue quien guió al Nápoles a ganar el 'Scudetto' después de 33 años. El extremo georgiano tuvo un impacto brutal el pasado curso con unos números estratosféricos, con 12 goles y 10 asistencias en su debut en la serie A.

Pero el jugador del Nápoles ha bajado su producción que ya apuntó al final de la temporada pasada, cuando sus números fueron haciéndose más tenúes.

Y tampoco ha empezado mejor la temporada y la llegada de Rudi García al banquillo parece que no le ha sentado bien porque Kvaratskhelia acumula, entre club y selección 24 partidos sin marcar.

Su último gol, y de de penalti, data del 19 de marzo contra el Torino (0-4). Desde entonces, no sólo no ha marcado sino que en su haber solo se puede contabilizar una asistencia en la victoria frente al Sassuolo (2-0) del 27 de marzo.

El georgiano es una sombra y no es de extrañar que Rudi García le sustituyera frente al Bolonia. Un cambio que no gustó al georgiano pero que justificó García: "No apuesto sólo por los once jugadores que juegan de inicio. Prescindir de los que están en el banquillo y entrenan todos los días sería una falta de respeto. Además, 'Kvara' había sufrido una sobrecarga en las pantorrillas y no quería perderlo".