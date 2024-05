Güler, a la estela de Özil en el Real Madrid

La estética es diferente. Obvio. Han pasado 16 años desde que Mesut Özil, retirado desde el verano de 2023, lucía 19 primaveras en su carnet de identidad. Entonces se llevaba mucho el pelo especialmente largo en la parte del cogote. También las mechas rubias y las cretas meticulosamente desaliñadas. Todo era diferente.

Ahora Arda Güler tiene un aspecto mucho más formal. La moda ha cambiado. Su estética es mucho más modosita, casi aniñada. Todo lo contrario que su zurda. Ahí, como le pasaba a Özil, el mediocampista del Real Madrid luce una pierna canalla, cargada de malicia y pericia. Tan es así, que las comparativas en la capital ya se han desatado. Y por ahora, Güler las resiste sin despeinar su modosita melena morena.

Y eso que apenas ha jugado. Toda la temporada se la ha pasado en el banquillo entre lesiones y decisiones técnicas (también enfados por no jugar, cuenta la prensa cercana al campeón de Liga). Carlo Ancelotti, su entrenador, le ha dado presencia en la medular cuando el título estaba ya decantado y el resultado es que este crío de apenas 19 años se ha desatado en un vendaval de goles y talento por encima de las expectativas que había puestas en él.

Pese a ello, no tiene pinta de que vaya a jugar de inicio ante el Borussia Dortmund en la final de la Champions, pero Güler apunta a ser un recurso valioso si las cosas se le tuercen al conjunto merengue en Wembley. Algo que no vaticinan las apuestas deportivas de Betfair, que insisten en que el Real Madrid es favoritísimo con un 77% de probabilidades implícitas de llevarse el trofeo.

Güler, números de crack

Por de pronto, a falta de la disputa de la última jornada, ya sumaba seis dianas todas conseguidas en los escasos 373 minutos que había disputado hasta esa fecha. El resultado: marca un gol cada 62 minutos. Es el mejor ratio minutos / goles conseguidos de todo el campeonato. También atesora uno de las mejores tasas de conversión del curso: el 40% de sus remates ha terminado dentro. Ningún jugador con más de 5 tantos supera este registro.

Espectacular

Y eso que sólo es un crío. A su edad, Özil (ídolo reconocido de Güler), jugaba en el Schalke 04, pero sin haber descorchado el talento que el mediapunta alemán de origen turco después desplegaría en la Selección Alemana, el Real Madrid o el Arsenal, entre otros. De hecho, el primer gol de Özil en la élite llegó una temporada después, cuando se marchó al Werder Bremen. Ese curso sólo marcó un tanto.

Özil, asistente de lujo

Lo suyo no era tanto ver puerta (su récord fueron 12 goles una temporada en el Arsenal) como dar asistencias. De hecho, en sus tres temporadas en el Real Madrid dio más asistencias (68) en todas las competiciones que el total (64) de las que repartieron Iniesta (29) y Xavi (35) en esas tres mismas temporadas. Por ahora Güler no ha podido dejar ningún pase de gol a sus compañeros, pero sí lo ha hecho en sus dos temporadas anteriores como profesional en el Fenerbahce: cinco el primer curso y siete el siguiente. Números brillantes para un chaval que, más allá de las cifras, tiene maravillado al Real Madrid y al mismo Carlo Ancelotti por su talento, actitud y forma de afrontar los partidos.

Su juego deja detalles de futbolista extraordinario para su edad. Ya no es sólo que vea puerta con facilidad, sino que entiende bien los espacios y sabe ubicarse siempre en el espacio correcto para recibir la pelota de sus compañeros. Lo demuestra precisamente su capacidad goleadora. La mayoría de los tantos han llegado, en parte, por estar en el lugar correcto.

Además, insisten en la capital, el chico muestra personalidad y carácter. No se achica ante los retos y eso habla muy bien de un talento que apunta a ser otro más de los incorporados recientemente por el Real Madrid: Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni…

“Güler tiene algo especial”

“Güler tiene algo especial. Este niño es excelente”, comentó el italiano tras el recital del chico en Vila-Real (doblete). El preparador quiere que el “niño” se quede en el Real Madrid. Le apoya el club, que insiste ahora en que es mejor que continúe formándose en Valdebebas aunque no juegue, que cederle a un equipo donde su protagonismo pueda truncarse y, además, no se le tenga controlado como ocurre con su continuidad en Madrid. Las potenciales renovaciones de Kroos y Modric podrían cerrarle un hueco que, sin embargo, el chaval quiere abrirse solo desde la pretemporada, ésa que apenas pudo hacer hace un año. Descaro, talento y ganas para demostrar que la senda de Özil no le queda nada, pero que nada grande.