Los grandes pronósticos de 2023: Del renacer del Barça a la Champions del City pasando el boom de Alcaraz

En tenis, el primer curso sin Roger Federer apunta a un mano a mano entre Djokovic (favorito en Australia) y el incipiente Alcaraz… con permiso de Nadal on Rahm tiene opciones de ganar su primer Masters de Augusta y Sáinz, de pelear por el Mundial de la F1. El Mundial de Fútbol femenino, clave

La temporada de los grandes eventos deportivos inicia a medio camino entre el motor (Rally Dakar) y las raquetas (Open de Australia). En Melbourne la cita es histórica porque será la primera sin Roger Federer, ya oficialmente retirado, y con la posibilidad de que Novak Djokovic recupere el trono que el año pasado le quitó su intento en vano de colarse en país saltándose las normas de vacunación vigentes entonces. Ventana de oportunidad que aprovechó Nadal para hacerse con su Grand Slam número 21. Un torneo que llega con el reto de saber si Carlos Alcaraz continuará con el nivel ofrecido en 2022, donde logró cerrar el curso siendo número uno de la ATP. Será una cita tenística bonita… pero con un clarísimo candidato.

Novak Djokovic es el gran favorito para ganar el primer Grand Slam de la temporada. De lograrlo, Nole se pondrá en los 22 Grand Slam que tiene Rafa. Roland Garros debería resolver un desempate que, sin embargo, tiene un favorito novedoso. Alcaraz es el máximo candidato para llevarzse el título en la tierra de París. Nadal no es favorito en su reinado. Con Djokovic arrasando también en favoritismo para Wimbledon y el US Open, no sería de extrañar que 2023 fuera el año del serbio. Está por ver si será el último de Nadal como profesional.

Los grandes torneos de una temporada anómala

El mes de mayo se decidirán gran parte de las ligas europeas de fútbol en una temporada anómala como pocas por la disputa, a mitad de curso, del Mundial que se llevó Argentina. El FC Barcelona sigue como favorito en España por encima del Real Madrid para conquistar LaLiga. El título pondría fin a una racha de pesimismo azulgrana y daría el primer entorchado a un Xavi Hernández que anhela resucitar a los culés. Donde no podrá dar la talla es en Champions ya eliminado. Los culés siguen en la Europa League, pero ahí no son favoritos. El último día de mayo se disputará la final en Budapest con el Arsenal como máximo favorito al título.

Ya en junio, el día 10, se disputará la final de la Champions League en Estambul. El Manchester City es el claro favorito para llevarse su primera Liga de Campeones. El Bayern se instala como segunda alternativa. El primer español es el Real Madrid…

Marruecos, Mundial de Clubes y Mundial Femenino

En febrero arrancará el Mundial de Clubes de fútbol en Marruecos. El Real Madrid defenderá el título europeo para poder llevarse un nuevo campeonato y lograr el cetro mundial. Aunque el gran Mundial de este 2023 será el femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda entre julio y agosto. España, pese al cisma que hay organizado en el combinado femenino (está por ver si las 15 jugadoras ‘rebeldes’ volverán, entre ellas la Balón de Oro, Alexia Putellas) es una de las favoritas aunque por detrás de las dos máximas candidatas: Estados Unidos e Inglaterra, vigentes campeonas del Mundo y de Europa respectivamente.

Sáinz quiere su primer Mundial de F1

En marzo comenzará la temporada de Fórmula 1 en Bahréin. El calendario del Mundial de Fórmula 1 2023 está compuesto por 24 Grandes Premios. Max Verstappen es el gran favorito. Carlos Sainz Jr es quinto en los pronósticos. Una opción que ahora parece descabellada, pero que será el objetivo del madrileño, visto que las modificaciones de los coches y la competitividad (a priori) mejorada de Ferrari le deberían permitir estar en la guerra entre Red Bull y Mercedes. ¿Y Alonso? El asturiano competirá con Aston Martin, aunque ni se contempla apenas que pelee por el mundial.

En esta temporada las principales novedades son el regreso del Gran Premio de China, ausente desde la aparición del COVID, la esperada vuelta de Qatar, sin especificar qué circuito será usado, así como la cita de Las Vegas, que será la penúltima del calendario. Definitivamente se cae Francia y se revoluciona el verano europeo, con Mónaco antes de España y Spa-Francorchamps antes de parón. La cita del principado ha renovado hasta 2025 tras muchas dudas y en apariencia, teniendo que ceder gran parte del control ante el ultimátum impuesto por Liberty Media.

El reto de Rahm

En marzo también arrancará la era de Luis de la Fuente como seleccionador de fútbol de España. Lo hará frente a la Noruega de Haaland en partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. El mes de abril también tendrá al Masters de Augusta como primer grande de la temporada y con Jon Rahm como gran favorito para la primera gran cita de 2023.

La Davis en Málaga

En agosto continuará el campeonato del mundo de Moto GP que volverá a tener a Barcelona como uno de los circuitos más importantes. El tramo final del año tendrá a Málaga como una ciudad imprescindible para el mundo del tenis. En noviembre la ciudad andaluza acogerá la fase final de la Copa Davis donde España espera volver a reinar.