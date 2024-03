El especialista de los saques de banda

El defensa del West Ham Vladimir Coufal ha creado más oportunidades desde saques de banda que cualquier otro jugador en las cinco principales ligas europeas, seis La pasada temporada logró el título de la Conference League en el campo del Slavia, su antiguo club

Vladimír Coufal ha creado más oportunidades directamente desde saques de banda que cualquier otro jugador en las cinco principales ligas europeas esta temporada (6). Coufal ha dado 959 pases, 692 buenos, con un 72.1% de acierto y repartido siete asistencias.

El defensa checo del West Ham llegó procedente del Slavia de Praga en 2020 y renovó en el verano del 2023 por dos temporadas más con el equipo inglés.

Cuando fichó por el West Ham, Coufal había jugado 87 partidos oficiales con el conjunto de la Liga Checa, con el que también anoto siete tantos. Con la Selección de República Checa había disputado hasta ese momento ocho encuentros oficiales.

El jugador checoslovaco vivió la noche más importante de su vida como jugador al ganar con el West Ham la pasada temporada el título de la Conference League en el campo del Slavia, su antiguo club.

Coufal celebró el éxito con gran alegría: "Tengo que decir que aquí en Eden me siento siempre como en casa, teníamos incluso el vestuario del equipo local. Conozco el campo, me he sentido genial y lo hemos logrado, que es lo importante. Hemos hecho historia en el West Ham y nos hemos convertido, como dicen nuestros hinchas, en leyendas, porque el club ha ganado un título después de un largo periodo y estamos contentísimos. Lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo".

Pero el jugador vivió otro momento menos aleccionador poco antes de la Eurocopa 24 cuando junto a sus compañeros Jakub Brabec y Jan Kuchta fueron sorprendidos en una discoteca sin la autorización del cuerpo técnico. Esto derivó en su salida de la convocatoria, a la espera de una sanción.