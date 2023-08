Carlos Alcaraz "borra" un factor que le jugaba malas pasadas

En la previa al Masters 1000 de Toronto, el murciano señala que "un año después, soy un tenista muy diferente. He aprendido a lidiar con la presión" “Sé que todo ha llegado muy rápido. Grandes torneos, dos Grand Slams, y que sólo tengo 20 años. Sé que soy muy joven", indica

Carlos Alcaraz pasó por el 'Media Day' previo al inicio del Masters 1000 de Toronto y señaló su evolución con respecto a la última edición de la cita canadiense: “Un año después, soy totalmente diferente”.

Y es que Toronto supuso un duro golpe para Alcaraz, que el año pasado llegaba por primera vez a un torneo como primer cabeza de serie tras la baja de Novak Djokovic.

Pero el de ahora es otro 'Carlitos', sin ir más lejos con Wimbledon en su vitrina: "Tengo el trofeo de Wimbledon puesto en el salón de mi casa, así que cada vez que almuerzo o ceno con mi familia, veo el título. Es algo que no quiero olvidar. Sólo tuve una semana para pensar sobre ello, no he tenido mucho tiempo. Creo que necesitaba un poco más porque es una locura de la que es difícil de darse cuenta".

"Sinceramente, ganar Wimbledon con 20 años de edad es algo con lo que sólo soñaba cuando empecé a jugar al tenis. Era mi cuarto torneo sobre hierba, así que ganarlo fue totalmente inesperado. Para mí es un logro y es algo en lo que tengo que tomarme un tiempo para pensar sobre ello”, añade el actual número uno del mundo.

El de El Palmar en ocasiones parece no creer del todo lo que está viviendo: "Todo ha llegado muy rápido. Grandes torneos, dos Grand Slams, y sólo tengo 20 años. Sé que soy muy joven. Es algo que he trabajado para estar en esta posición y luchar por grandes cosas, pero nunca te das cuenta hasta que lo has conseguido".

Carlitos manifiesta que "en ocasiones aún pienso en el último punto del US Open 2022, y en el último punto de Wimbledon de hace unos días, o en otros grandes torneos que he ganado y todavía no me lo puedo creer. Se me pone la piel de gallina, es una locura”.

“Recuerdo que el año pasado no tuve un buen torneo en Canadá. He venido aquí este año para cambiarlo, y espero llegar lejos, al menos hacerlo mejor que la pasada temporada. Un año después, creo que aprendí mucho de esa situación, de cómo lidiar con la presión. He estado jugando en grandes estadios grandes partidos, luchando por grandes cosas. Creo que eso me ayudó mucho a crecer como jugador, como persona. Un año después, soy totalmente diferente", dice.

"Es estupendo estar aquí. Hoy he tenido mi primera sesión de entrenamiento con Medvedev y he sentido el cariño de la gente. Es algo muy especial”, remarcaba un talento murciano que debutará en Toronto en segunda ronda, frente al vencedor del Bernabé Zapata-Ben Shelton.