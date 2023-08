Los posibles rivales de Carlos Alcaraz en Toronto

El reciente ganador de Wimbledon se presenta como el principal favorito en el Masters 1000 de Toronto, que abre su gira americana La ausencia de Novak Djokovic en la cita canadiense aumenta las opciones para el murciano, con el US Open en el horizonte

Carlos Alcaraz está listo para afrontar la exigente gira norteamericana de cada verano. Dos torneos Masters 1000, Toronto y Cincinnati, con la guinda de un US Open que el joven tenista de El Palmar ya atesora en sus vitrinas.

El murciano buscará desde el próximo lunes el título en la pista rápida canadiense de Toronto, torneo donde no estará Novak Djokovic. El serbio ha decidido no acudir y descansar hasta Cincinnati, con la vista puesta en el US Open.

Así, los principales adversarios del murciano en el Masters 1000 que arranca en breve plazo serán Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrei Rublev, Taylor Fritz y Jannik Sinner.

Daniil Medvedev, quien perdió en semifinales de Wimbledon ante Alcaraz, será el segundo cabeza de serie en Toronto y principal rival del talento español.

Casper Ruud, Tsitsipas, Holger Rune, Rublev, Fritz y Jannik Sinner aparecen como los otros posibles rivales de Carlitos, a la espera de que se celebre el sorteo del cuadro final del torneo de la capital del estado canadiense de Ontario.

El ruso Medvedev irá por el lado opuesto del cuadro respecto a Alcaraz, por lo que en Toronto sólo se podría cruzar con el español en una hipotética final. Pese a que aún no se conoce el cuadro final y el orden de juego, Carlos Alcaraz debutará el lunes 7 o martes 8 de agosto. Sí se conoce ya el horario de la final del torneo, la madrugada del domingo 13 al lunes 14 de agosto a las 01:30 horas, hora peninsular.